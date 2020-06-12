Manisa FK güç topluyor

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TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü hazırlıklarını yoğun bir tempoda devam ettirerek çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde aerobik dayanıklılık koşusuyla günü tamamlayan Manisa Futbol Kulübünde hazırlıklar yarın yapılacak olan çift antrenmanla devam edecek.

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