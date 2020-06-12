Manisa’da 2020 yılı satih kaplama asfalt sezonu başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı satih kaplama asfalt sezonuna Gölmarmara ilçesinden başladı. Sezonun ilk satih kaplama çalışmalarını yerinde inceleyen Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Uğur Mumcu Caddesindeki çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara ilçesinde altyapı çalışmaları tamamlanan Uğur Mumcu Caddesi üzerinde satih kaplama çalışmalarına başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Gölmarmara Muhtarlık İşleri Sorumlusu Kağan Tunçelli, İhsaniye Mahalle Muhtarı Hayrettin Yavrular ve Yeni Camii Mahalle Muhtarı Mehmet Oduncu ile birlikte asfalt atımını takip etti.



Asfaltlama çalışmaları, muhtarları mutlu etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi şantiyelerindeki ziftlerin kullanılması marifetiyle gerçekleşen asfaltlama çalışmaları muhtarları da oldukça sevindirdi. Çalışmalar hakkında konuşan İhsaniye Mahallesi Muhtarı Hayrettin Yavrular, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Şehit Adnan Ceylan Caddesi, Şehit Özcan Yıldız Caddesi ve 501 Nolu Sokak tamamen altyapı ve üstyapı yapılmıştır. Uğur Mumcu Caddesindeki asfaltlama çalışmaları da başladı. Mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çalışmaları inceleyen Yeni Camii Mahalle Muhtarı Mehmet Oduncu da, “Uğur Mumcu Caddesi, Gölmarmara’mızın ilçe girişi. Daha önce burası çok kötüydü. Yol üzerinde oyuklar vardı, çamur yerler oluyordu Yürünemez halde denebilirdi. Burada çalışmalar devam ediyor. Asfaltlanan kısım çok güzel oldu. Tamamlandığında da ilçemizin girişi güzel bir hal alacak. Cengiz Ergün Başkanımıza hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Öztozlu, “800 kilometre asfaltı Gölmarmara’dan başlattık”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Güzel ilçemiz Gölmarmara’da incelemelerde bulunuyoruz. Hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Uğur Mumcu Caddesinde başlatmış olduğumuz satih kaplama çalışmalarını yerinde inceledik. Sezonun ilk satih kaplamasını burada başlattık. Allah’ın izniyle başkanımızın talimat verdiği 800 kilometrelik satih kaplamanın birinci kilometresini ‘Bismillah’ diyerek burada başlamış olduk” diye konuştu.

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