Mutfaktaki yılanı itfaiye çıkardı

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<br>Emre SAÇLI/SALİHLİ(Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir evin mutfağına giren 1.5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekibi tarafından yakalanıp, doğaya bırakıldı.<br>Durasıllı Mahallesi'nde yaşayan Salih Ülker, dün akşam açık olan kapıdan evine yılan girdiğini gördü. Ülker, komşularından yardım istedi. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı evden çıkarmayı başaramayınca da itfaiyeyi aradı. Adrese gelen itfaiye ekibi, mutfaktaki yılanı yakalayıp, doğal yaşam alanına bıraktı.<br>Tarım ve Orman Bakanlığı 4'üncü Bölge Müdürlüğü Manisa İl Şube Müdürlüğü yetkilileri, yılanın bölgede sıkça görülen Bozyörük cinsi olduğunu bildirdi.<br>Ev sahibi Salih Ülker de itfaiye ekiplerine teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI <br>2020-06-13 16:11:02<br>

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