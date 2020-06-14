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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık Müdürü Yemenici aşı uygulamalarında yapılan değişiklikleri anlattı

İHA

Türkiye'de aşılama çalışmaları sayesinde önlenebilir hastalıkların ve bu hastalıklara bağlı ölüm sayılarının oldukça azaldığını kaydeden Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici okul çağındaki çocuklara yönelik yapılan aşı uygulamalarında gerçekleştirilen yeni düzenleme hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sağlık Müdürü Yemenici aşı uygulamalarında yapılan değişiklikleri anlattı

Türkiye'de aşılama çalışmaları sayesinde önlenebilir hastalıkların ve bu hastalıklara bağlı ölüm sayılarının oldukça azaldığını kaydeden Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici okul çağındaki çocuklara yönelik yapılan aşı uygulamalarında gerçekleştirilen yeni düzenleme hakkında bilgilendirmede bulundu.
Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, aşıların ve aşı uygulamalarının çok sayıda bulaşıcı hastalığın kontrolünde, bunlara bağlı ortaya çıkan kanser ve kronik hastalıkların önlenmesinde büyük değeri olduğunu ve yapılan aşılarla sağlanan bağışıklama ile her yıl 23 milyon insanın ölümünün önlendiğini hatırlattı.

Yeni uygulama 1 Temmuz’da başlıyor
Aşı uygulamalarında yapılan değişiklikler hakkında da bilgi veren Dr. Yemenici, “Ülkemizde ilköğretim 1. sınıfta KKK (kızamıkkızamıkçıkkabakulak) aşısının 2. dozu ve DaBTİPA (difteriboğmacatetanozçocuk felci) aşısının pekiştirme dozu; ilköğretim 8. sınıfta Td (tetanoz difteri) aşısının pekiştirme dozu okullarda uygulanmaktadır. İlköğretim 1. sınıfta okullarda uygulanan KKK ve DaBTİPA aşıları, 1 Temmuz 2016 tarihinde doğanlardan başlamak üzere 48. ayına girmiş olan tüm çocuklara Aile Hekimliği Birimlerinde uygulanacaktır. 1 Temmuz 2016 tarihinden önce doğmuş ve halen ilköğretime başlamamış olan çocukların KKK ikinci dozu ve DaBTİPA aşısı ise 20202021, 20212022 ve 20222023 eğitim ve öğretim dönemlerinde, yine okul aşılamaları şeklinde uygulanacaktır. Yeni başlayan bu uygulamaya uyum sağlanması ve izlenmesini kolaylaştırmak için, eş zamanlı olarak 1 Temmuz 2016 tarihinden önce doğmuş ve halen ilköğretime başlamamış olan çocukların hızla bağışıklanmasına olanak vermek amacıyla kademeli bir geçiş öngörülmüştür. İlköğretim 8. sınıfta okullarda uygulanan Td aşısı ise, 1 Temmuz 2007 tarihinde doğanlardan başlamak üzere 13 yaşına (156. ay) girmiş olan tüm çocuklara Aile Hekimliği Birimlerinde uygulanacaktır. Söz konusu uygulamalara 1 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile başlanacaktır.” dedi.

“Aşı ile önlenebilir hastalıkların sayısı ve ölümleri oldukça azaldı”
Uygulamayla, aile hekimlerinin kendilerine kayıtlı nüfusu takip etmelerinin, kendilerine kayıtlı kişilere ulaşımlarının ve doğrudan iletişim kurmalarının daha kolay olmasına bağlı olarak ailelerle iletişimlerinin daha güçlü olması, aile hekimliği birimlerinde aşı uygulamaları konusunda bireylere yüz yüze bilgilendirilme yapılması olanağının bulunması; aile hekimliği birimlerinde sunulan diğer bir önemli hizmet olan çocuk izlemi ile entegre edilmesi gibi nedenlerle aşılama kapsayıcılığının daha da yükseltilmesinin amaçlandığını kaydeden Dr. Yemenici, “Ebeveynlerin çocuklarının aşılanma bilgilerini aile hekimlerine başvurarak kayıtlardan ve aşı kartlarından takip etmeleri, çocukların aşılanma zamanı geldiğinde gecikmeksizin aile hekimliği birimlerine başvurmaları önem taşımaktadır. Sağlık personelimizin başarılı çalışmaları, anne ve babaların çocuklarını aşılatmaları konusundaki duyarlılıkları sonucunda yüksek aşılama yüzdelerine ulaşılmış ve bunun sonucunda ülkemizde aşı ile önlenebilir hastalıkların sayısı ve bu hastalıkların yol açtığı ölümler oldukça azalmıştır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın aşılarını yaptırmak tüm anne babaların çocuklarına karşı bir görevidir. Çünkü aşılanmak çocuklar için bir haktır. En değerli varlığımız olan bebeklerimizi ve çocuklarımızı ölümcül ve sakat bırakan hastalıklardan korumak ve onlara sağlıklı bir gelecek sunabilmek için en emin yol aşılamadır.” ifadelerini kullandı.

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