Akhisarspor'un kilit maçı Altay

<br>AKHİSAR, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de 3 aylık koronavirüs salgını arasından sonra ilk maçta 21 Haziran'da yarıştaki rakiplerinden Altay'a konuk olacak Akhisarspor, mücadeleyi ilk hedef olan Play-Off'u garantilemek için erken final olarak görüyor. Salgın yüzünden lige 19 Mart'ta ara verilmeden önce son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Akhisar, kalan 6 hafta öncesi 45 puanla beşinci sırada yer alıyor. Akigo'nun direkt Süper Lig barajındaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la arasında 2 puanlık fark var.<br>Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde 6 maçtır hiç yenilmeyen, ikinci yarıda iç sahada Bornava Stadı'nda oynadığı 5 maçı da kazanan yedinci sıradaki Altay ise 43 puanla Play-Off hattının tek basamak altında Akhisar'ı takip ediyor. Akhisar zoru başarıp rakibini deplasmanda yendiği takdirde son 5 hafta öncesi Play-Off hattındaki yerini iyice pekiştirip direkt Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaşacak. Yeşil-siyahlı ekip kazanırsa en önemli rakiplerinden biriyle arasındaki farkı 5 puana çıkarıp rahatlayacak. Manisa temsilcisi, Altay'la daha önce tarihinde oynadığı 4 resmi maçı da kazanmayı başarmıştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)<br>2020-06-14 13:46:06<br>
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