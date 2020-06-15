İki motosiklet çarpıştı: 4'ü aynı aileden 5 yaralı

<br>Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde üzerinde eşi ve 2 çocuğuyla birlikte seyahat eden motosiklet sürücüsü, karşı yönden gelen bir başka motosikletle çarpıştı. Kazada 4'ü aynı aileden 5 kişi yaralandı. <br>Kaza, saat 23.30 sıralarında Turgutlu'nun Eski Manisa Yolu ile Son Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Ali Çiftci (35) yönetimindeki 45 N 8076 plakalı motosiklet ile Muharrem Bal'ın (19) kullandığı 45 ZC 2773 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada sürücü Çiftci'nin yanı sıra motosikletinde yolcu olarak bulunan Selda Çiftci (32), Kumsal Çiftci (1) ve Ada Sena Çiftci (8) ile diğer sürücü Muharrem Bal (19) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ <br>2020-06-15 01:36:06<br>

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