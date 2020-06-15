Yol çalışması muhtarlarla birlikte incelendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yol çalışması muhtarlarla birlikte incelendi

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesinde KösealiYağmurlarBurhan ve Çakaldoğan arasındaki bağlıları ile birlikte toplamda 19 mahalleyi kapsayan 12 kilometre uzunluğundaki yolda asfalt öncesi temel malzeme serimine başladı. Ekiplerin çalışmalarını Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ile Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay da bölgedeki muhtarlarla birlikte inceledi.

Yol çalışması muhtarlarla birlikte incelendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesinde KösealiYağmurlarBurhan ve Çakaldoğan arasındaki bağlıları ile birlikte toplamda 19 mahalleyi kapsayan 12 kilometre uzunluğundaki yolda asfalt öncesi temel malzeme serimine başladı. Ekiplerin çalışmalarını Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ile Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay da bölgedeki muhtarlarla birlikte inceledi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, yılların sorunlarını bir bir ortadan kaldırırken halka dokunan hizmetleri ile kırsal mahallelere can veriyor. Bu kapsamda tarım alanlarının yoğun olduğu ve bağlıları ile birlikte 19 mahallenin kullandığı KösealiYağmurlarBurhanÇakaldoğan arasındaki yolun yapımına başlandı. 12 kilometrelik güzergahta yapılan çalışmayı Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Salihli Belediyesi Başkan Yardımcıları, Salihli Muhtarlık İşleri Sorumlusu Orçun Abalı, Köseali Mahalle Muhtarı Hüseyin Deniz, Yağmurlar Mahalle Muhtarı Turan Can, Çakaldoğan Mahalle Muhtarı Ali Özyürek, Burhan Mahalle Muhtarı Yahya Akkol, Hacıbektaşlı Mahalle Muhtarı Muammer Gürsoy ve Çelikli Mahalle Muhtarı Erol Akça ile birlikte inceledi.

Muhtarlar mutluluklarını dile getirdi
İş makinelerinin çalıştığı alanda toplanan muhtarlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi heyetini karşıladı ve yol düzenlemelerini inceledi. Çalışmaların mahalle halkını oldukça mutlu ettiğini aktaran muhtarlar, mutluluklarını dile getirdi.
Köseali Mahalle Muhtarı Hüseyin Deniz, "İş makineleri ile dolgu çalışmaları yapıldı. Yaklaşık 20 yıl önce açılan bu yol, bakımsızlıktan ötürü çok kötüydü. Hızlı bir şekilde asfalt için temel malzeme serimi yapıldı. Halkımız da bu çalışmadan oldukça mutlu. Mahalleleri bağlayan önemli bir yol burası. Emeği geçen personellere, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum." derken, Yağmurlar Mahalle Muhtarı Turan Can, "Cengiz Başkanıma sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Yıllardır çözülemeyen yol sorunumuzu, 'Halka hizmet hakka hizmettir' diyerek çözdü. Allah bin kere razı olsun. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bizim için büyük bir sorundu. Yollarımız çok kötüydü. Başkanımız söz verdi ve sözünü de çok güzel şekilde tuttu. Hem köylüm adına hem de kendi adıma buradan Cengiz Başkanıma teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
Çakaldoğan Mahalle Muhtarı Ali Özyürek, "Yollarımız yapılmaya başlandı. Ben öncelikle Cengiz Başkanımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra çok güzel hizmetler aldık. Herkese teşekkür ediyorum." diye konuşurken, Burhan Mahalle Muhtarı Yahya Akkol, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyoruz. Burhan ile Çakaldoğan arasındaki yolumuz yaklaşık 25 sene önce açıldı. Bu süreçte asfalt atılmadı. Şimdi yolumuzun asfaltlanıyor olması bizleri çok sevindirdi. Başkanımız Cengiz Ergün'den Allah razı olsun. Mahallem ve şahsım adına emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın Büyük Başkanım. Seni seviyoruz başkanım." ifadelerini kullandı.
Hacıbektaşlı Mahalle Muhtarı Muammer Gürsoy, "Hacıbektaşlı ile Çelikli'yi bağlayan yol stabilize olup, son zamanlarda hızla çalışma yapıldı. Ve mezarlık yolumuzda yapıldı. Çalışanlara, yetkililere, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ediyoruz." derken Çelikli Mahalle Muhtarı Erol Akça da şunları söyledi: "Bizim şu anda temel malzememiz çekildi. Asfalt stokları çekilmeye başlıyor. Genişletmeler yapıldı. Cengiz Başkanımız sağolsun, köylerimize çok önem veriyor. Özellikle, kırsal köylerimiz geride kalmıştı. Ama Cengiz Başkanımızla birlikte artık 'Köylü Milletin Efendisidir' ifadesini yeniden hatırladık. Yol medeniyettir, Zeki Başkanımız ve Cengiz Başkanımızla birlikte yollarımız yapılıyor. Ve bu nedenle ben onlara bir dua etmek istiyorum. Allah'ım onlara seçim kaybetmeyi nasip eylemesin. En büyük temennim ve dileğim budur. Sonsuz teşekkürler."

Şiir yazarak teşekkür ettiler
Yağmurlar Mahallesi Eski Muhtarı Mehmet Özkan da yazdığı şiirle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Özkan'ın şiirini mevcut mahalle muhtarı Turan Can okudu.

Öztozlu, "17 ilçede durmaksızın çalışıyoruz"
Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Ekiplerimiz, 7 gün 24 saat işlerinin başındalar. Gece yarısı 3'te beton yol atıyoruz, gece yarısı temel seriyoruz. Cumartesi pazar demeden hummalı bir çalışma içindeyiz. Bu çalışmalar, 17 ilçemizde var. 4 şantiyemizle beraber bu işleri yapıyoruz. Şu anda Salihli ilçemizde KösealiYağmurlarBurhan ve Çakaldoğan'ı kapsayan bağlıları ile beraber toplamda 19 mahalleyi ilgilendiren 12 kilometre uzunluğundaki yol yapım çalışmalarımız başladı. Muhtarlarımızın memnuniyeti gözlerinden okunuyor. Ekiplerimiz sezonda yoruluyor belki ama muhtarların mutluluğu, vatandaşların Allah razı olsun demesi Cengiz Ergün'e teşekkür etmesi bizlerin yorgunluğunu alıyor. Bu cümleleri duymak, bize gurur vesilesi oluyor. Allah ekiplerimize zeval vermesin, Cengiz Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Başkanımızın 800 kilometre asfalt talimatı var. Bunu gerçekleştirmek için tüm ekiplerimizle canla başla çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunusemreli tenisçiler çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Yunusemreli tenisçiler çalışmalara başladı
Akhisar’da haşereyle mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Akhisar’da haşereyle mücadele devam ediyor
Başkan Çerçi Jandarma Teşkilatının 181. yaşını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Çerçi Jandarma Teşkilatının 181. yaşını ...
Traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti
Alaşehir'de ilk kurs açıldı
YEREL HABERLER Alaşehir'de ilk kurs açıldı
Akhisar’da otobüs yoldan çıktı, büyük facia atlatıldı
YEREL HABERLER Akhisar’da otobüs yoldan çıktı, büyük facia atlatıldı
İki motosiklet çarpıştı: 4'ü aynı aileden 5 yaralı
YEREL HABERLER İki motosiklet çarpıştı: 4'ü aynı aileden 5 yaralı
Mezarlıklardaki bakım onarım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Mezarlıklardaki bakım onarım çalışmaları devam ediyor
Yunusemre’de marketler denetlendi
YEREL HABERLER Yunusemre’de marketler denetlendi
Jandarma Teşkilatı 181 yaşında
YEREL HABERLER Jandarma Teşkilatı 181 yaşında
Büyükşehir ekibi Salihli’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Büyükşehir ekibi Salihli’de incelemelerde bulundu
Eşi ve 2 çocuğu ile kazada yaralanan Hatice, yaşama tutunamadı
YEREL HABERLER Eşi ve 2 çocuğu ile kazada yaralanan Hatice, yaşama ...
Kazada ağır yaralanan genç kadın, 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Kazada ağır yaralanan genç kadın, 17 günlük yaşam ...
Akhisarspor'un kilit maçı Altay
YEREL HABERLER Akhisarspor'un kilit maçı Altay
İlçelerde görev yapan gazetecilere Spil Dağı Milli Parkı tanıtıldı
YEREL HABERLER İlçelerde görev yapan gazetecilere Spil Dağı Milli ...
Sağlık Müdürü Yemenici aşı uygulamalarında yapılan değişiklikleri anlattı
YEREL HABERLER Sağlık Müdürü Yemenici aşı uygulamalarında yapılan ...
Jandarmadan sahte alkol imalatına baskın
YEREL HABERLER Jandarmadan sahte alkol imalatına baskın
Manisa FK günü çift antrenmanla tamamladı
YEREL HABERLER Manisa FK günü çift antrenmanla tamamladı
Mutfaktaki yılanı itfaiye çıkardı
YEREL HABERLER Mutfaktaki yılanı itfaiye çıkardı
Kırsaldaki yangın acil durumlarında traktör arkası tankerler kullanılıyor
YEREL HABERLER Kırsaldaki yangın acil durumlarında traktör arkası ...
Manisa’da asfaltlar yenilikçi teknoloji ile seriliyor
YEREL HABERLER Manisa’da asfaltlar yenilikçi teknoloji ile seriliyor
Manisa’da evde yılan paniği Eve giren 1.5 metre uzunluğundaki yılanı itfaiye çıkardı
YEREL HABERLER Manisa’da evde yılan paniği Eve giren 1.5 metre ...
Atık variller parklar için oturma grubuna dönüştürüldü Alaşehir Belediyesinden örnek çalışma
YEREL HABERLER Atık variller parklar için oturma grubuna ...
Kesmeye kıyamadıkları ağacı binanın içinden geçirdiler Binanın balkonundan geçen ağaç görenleri şaşırtıyor Ağaç kesilmesin diye imar planı değiştirildi "Görenler bakmadan geçemiyor, fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor"
YEREL HABERLER Kesmeye kıyamadıkları ağacı binanın içinden ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X