Yunusemreli tenisçiler çalışmalara başladı

Yunusemre Belediyespor tenis sporcuları korona virüs tedbirleri kapsamında tüm kurallara uyarak tenis çalışmalarına başladı.

Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgını nedeniyle çalışmalarına yaklaşık 2,5 aydır ara veren Yunusemre Belediyesporlu tenis sporcuları tüm kurallara dikkat ederek ilk çalışmasını bireysel olarak yaptı. Barış Alanı Spor Kompleksi’nde yapılan çalışmaların hafta içi pazartesi ve cuma günleri 17.00 20.00 saatleri arasında yapılacağı ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.