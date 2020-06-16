Özel çocuklar eğitime başladı Özel eğitim ve rehabilitasyon öğrencileri eğitime başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel çocuklar eğitime başladı Özel eğitim ve rehabilitasyon öğrencileri eğitime başladı

İHA

Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık üç ay önce eğitime ara verilen özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim yeniden eğitime başladı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 580 özel eğitim öğrencisi yeniden eğitime başlarken, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun özel çocukları ilk eğitim günlerinde yalnız bırakmayarak bahçede işlenen ders konuk oldu.

Özel çocuklar eğitime başladı Özel eğitim ve rehabilitasyon öğrencileri eğitime başladı

Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık üç ay önce eğitime ara verilen özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim yeniden eğitime başladı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 580 özel eğitim öğrencisi yeniden eğitime başlarken, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun özel çocukları ilk eğitim günlerinde yalnız bırakmayarak bahçede işlenen ders konuk oldu.
Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun eğitime başlayan özel eğitim ve rehabilitsyon merkezlerini Halk Eğitim Müdürü Süleyman Ölmez ile beraber ziyaret ederek, korona virüs tehlikesine karşı alınan önlemleri yerinde izledi ve öğrencilerle sohbet etti. Özel öğrencilere sosyal mesafeye uygun bir şekilde ağırlı olarak bahçelerde eğitim verileceği öğrenildi.
Dünya çapında salgın olan ve Türkiye’yi de olumsuz yönde etkileyen korona virüs salgınından sonra, normalleşme kapsamında, özel eğitim ve rehabilitasyon öğrencileri 15 Haziran 2020 tarihi itibariyle eğitimlerine başladı. Alaşehir Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören 580 öğrenci belirli periyotlar halinde eğitimlere devam edecek. Öğrencilere mümkün olduğunca park ve bahçeler gibi açık alanlarda eğitim verileceği, eğitim esnasında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak hareket edileceği bildirildi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören çocukları ziyaret eden Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun öğrencilerle birlikte bir süre derse katıldı. Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Uçgun, öğrencilere sosyal mesafe, maske takılması ve hijyen kurallarına uyulması konusunda bilgiler verdi.

"İnşallah daha iyi olacağız"
Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Yaklaşık üç ay önce faaliyetine geçici olarak son verdiğimiz özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimizde bugün itibarıyla faaliyetlere başladı. Çocuklarımız üç ay boyunca ciddi manada sıkıntılar yaşadılar, sıkıcı bir hayat devam etti. Ancak bugün faaliyete başlayan rehabilitasyon merkezlerimizde tedbirlerini alıp almadığını yerinde görmek üzere rehabilitasyon merkezini geziyoruz. Gördüğüm kadarıyla tedbir almışlar. Çocuklarımızla sohbet etme fırsatı yakaladık. İnşallah bundan sonra geri dönüş olmaz diye temenni ediyoruz. Tabi ki bu biraz da bizlerin bilincine bağlı. Özellikle çocuklarımız, büyüklerimiz, burada çalışan arkadaşlarımızın asla rehavete kapılmaması gerekiyor. Sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri gerekiyor. Hijyene asla taviz vermemek gerekir, bu konuda inşallah daha iyi olacağız diye umuyorum. Tersine dönmez diye temenni ediyorum ve iyi olacak diye düşünüyorum" dedi.
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon öğretmeni Mihriban Bat, "Üç aylık bir zorunlu pandemiden sonra kendi okulumuza geri döndük. Aynı hevesle aynı enerjiyle. Çocukların hevesini gördüm, üç ay içerisinde kaybetmek yerine kazanım sağlamışlar. Bahçede sosyal mesafeli olarak oyunlar oynatıyoruz, sosyal mesafe oyunları oynuyoruz. Hayvanlarla ilgili sevgi aşılamak istiyoruz, hayvanları besliyoruz. İlerleyen günlerde bilim, sanat, oyun hepsi bir arada olacak. Kitap okuma günlerimiz olacak, sinema günlerimizi de burada yapmayı düşünüyoruz. İnşallah bu süreci en sağlıklı bir şekilde atlatacağız. Bu süreçte en büyük hedefimiz çocuklarımıza maske kullanımını, hijyen kurallarını ve sosyal mesafenin önemini aşılamak olacak." diye konuştu.
Öğrenci Velisi Bircan Balkan da "Salgın döneminde evdeydik, okullarımız açıldı, çok mutluyuz, çocuklarımız çok sıkılmıştı." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Çelik, mecliste korona virüs çalışmalarını anlattı
YEREL HABERLER Başkan Çelik, mecliste korona virüs çalışmalarını ...
(Özel) Araçların günlerce üzerinden geçtiği halılar değerine değer katıyor Üzerinden araçların geçtiği halılar ihraç edilerek antika pazarlarında yer buluyor Üzerinden araçlar geçirilerek eskitilme işlemi gören halılar havadan görüntülendi Halıkent Halı Yıkama İşletmesi Sahibi Ali Sarı: “Bu sistem dünyanın hiçbir yerinde yok” Demirci’de Atölye Halıcılığını Geliştirme Derneği Başkanı Kazım Aysan: “Uzak Doğu’ya giden tüccarlar yeniden Türkiye’ye dönmeye başladı”
YEREL HABERLER (Özel) Araçların günlerce üzerinden geçtiği halılar ...
EGEİD dünya pazarındaki şirketlerle aracısız görüşecek
YEREL HABERLER EGEİD dünya pazarındaki şirketlerle aracısız ...
Yengesini ağabeyini aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Yengesini ağabeyini aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak ...
Kafası yağmur suyu giderine sıkışan yavru köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Kafası yağmur suyu giderine sıkışan yavru köpek ...
Ağabeyini aldattığını öne sürdüğü yengesini bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Ağabeyini aldattığını öne sürdüğü yengesini ...
Manisaspor 55 yaşında
YEREL HABERLER Manisaspor 55 yaşında
Aydın’dan orman yangını uyarısı
YEREL HABERLER Aydın’dan orman yangını uyarısı
Yılmaz Vural: Eskisinden de iyi durumdayız
YEREL HABERLER Yılmaz Vural: Eskisinden de iyi durumdayız
Manisaspor 55 yaşında
YEREL HABERLER Manisaspor 55 yaşında
Vestel'den 10 zihinsel engelliye istihdam Vestel'in korumalı iş yerine İŞKUR'dan destek
YEREL HABERLER Vestel'den 10 zihinsel engelliye istihdam Vestel'in ...
Dosteli’nden gelin adaylarına destek
YEREL HABERLER Dosteli’nden gelin adaylarına destek
Yunusemreli tenisçiler çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Yunusemreli tenisçiler çalışmalara başladı
Akhisar’da haşereyle mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Akhisar’da haşereyle mücadele devam ediyor
Başkan Çerçi Jandarma Teşkilatının 181. yaşını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Çerçi Jandarma Teşkilatının 181. yaşını ...
Yol çalışması muhtarlarla birlikte incelendi
YEREL HABERLER Yol çalışması muhtarlarla birlikte incelendi
Traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti
Alaşehir'de ilk kurs açıldı
YEREL HABERLER Alaşehir'de ilk kurs açıldı
Akhisar’da otobüs yoldan çıktı, büyük facia atlatıldı
YEREL HABERLER Akhisar’da otobüs yoldan çıktı, büyük facia atlatıldı
İki motosiklet çarpıştı: 4'ü aynı aileden 5 yaralı
YEREL HABERLER İki motosiklet çarpıştı: 4'ü aynı aileden 5 yaralı
Mezarlıklardaki bakım onarım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Mezarlıklardaki bakım onarım çalışmaları devam ediyor
Yunusemre’de marketler denetlendi
YEREL HABERLER Yunusemre’de marketler denetlendi
Jandarma Teşkilatı 181 yaşında
YEREL HABERLER Jandarma Teşkilatı 181 yaşında
Büyükşehir ekibi Salihli’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Büyükşehir ekibi Salihli’de incelemelerde bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X