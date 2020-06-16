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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çelik, mecliste korona virüs çalışmalarını anlattı

İHA

Şehzadeler Belediye Meclisi, iki aylık aranın ardından yeniden toplandı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, meclis öncesi belediye meclis üyelerine pandemi sürecinde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Çelik, mecliste korona virüs çalışmalarını anlattı

Şehzadeler Belediye Meclisi, iki aylık aranın ardından yeniden toplandı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, meclis öncesi belediye meclis üyelerine pandemi sürecinde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Şehzadeler Belediye Meclisi’nin Haziran ayı toplantısı dün gerçekleştirildi. Korona virüs tedbirlerinin dikkat çektiği toplantı öncesinde meclis salonuna giren herkesin ateş ölçümleri yapıldı. Sosyal mesafenin korunduğu mecliste Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, önce belediye meclis üyelerine korona virüsle mücadelede Şehzadeler Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları anlattı.

Sosyal ve kültürel etkinliklere ara verildi
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün ülkemizde de görülmesi ile birlikte bir seferberlik ilan ettiklerini kaydeden Başkan Çelik, “İlk günden itibaren bir dizi önlem ve çalışmayı hayata geçirdik. Covid 19 virüsünün ülkemizde tespit edilmesiyle birlikte Sağlık Bakanlığımızın yaptığı uyarı ve bilgilendirmeleri, bakanlıklarımız tarafından yayınlanan genelgeler ve yapılan çalışmaları, hazırladığımız kısa kolay anlaşılır tasarımlar ile sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak, vatandaşlarımıza ulaştırdık. Aynı şekilde afiş, billboard ve raket gibi açık hava mobilyalarını da kullanarak geniş kitlelere ulaşmaya gayret ettik. Ülkemizde virüse bağlı ilk ölümün meydana geldiğinin açıklanmasının akabinde belediyemizin sosyal ve kültürel etkinliklerinin tamamını iptal ettik. Gençlik Merkezimizde öğrenci kardeşlerimiz ve vatandaşlarımız için düzenlediğimiz bütün eğitim kurslarını durdurduk. Gençlik merkezimiz bünyesindeki kurslarda LGS’ye hazırlanan öğrencilerimiz için uzaktan eğitim çalışmalarını hayata geçirdik. Aynı şekilde geleneksel el sanatlarımızı öğrettiğimiz meslek kurslarımızı da ara verdik.” dedi.

Çalışmalar Şehzadeler’in 67 mahallesinde yürütüldü
Sağlık Bakanlığı’nın tavsiye ettiği tedbirleri almak ve vatandaşların yapılan sosyal mesafe uyarılarına riayet etmeleri için yoğun bir çaba harcadıklarını aktaran Başkan Çelik, “ilçemizdeki toplu kullanım alanları parklarımız, parklardaki oyun grubu ve fitness gruplarımız ile banklarımızda dezenfekte çalışmaları yaptık. Bakanlık yetkililerimizin önerileri doğrultusunda sosyal mesafeyi artırmak için kentimizin parklarında, meydanlarında ve bahçelerinde bulunan bankları, kamelyaları toplatma kararı aldık. Belediye hizmet binamız ve bağlı hizmet binalarımız başta olmak üzere sağlık kuruluşlarımız, ibadethanelerimiz, ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile eczanelerimizde dezenfekte çalışmaları yaptık. Belediye hizmet binamızın girişinde vatandaşlarımızın ateşlerini ölçerek, dezenfektanlar ile ellerini dezenfekte etmelerine olanak tanıdık. Personellerimize koruyucu maske ve eldivenler ile kolonya vererek, kişisel tedbirlerini almalarına imkan tanıdık.” şeklinde konuştu. Şehzadeler’in 67 mahallesinde dezenfekte çalışmaları yaptıklarına değinen Başkan Çelik, “Bu noktadaki çalışmalarımızı da şu başlıklar altında sayabiliriz. Ana cadde ve sokaklarımız dezenfekte araçlarımız ile yıkandı. Kaldırımlarımız özel dezenfektanlar ile yıkandı. Sevgi yollarımız deterjanlı sular ile yıkanıp dezenfekte ilaçlar ile temizlendi. Bütün mahallerimizdeki çöp konteynerleri dezenfekte edildi, ediliyor.” dedi.

Camiler için büyükşehirle koordineli çalışıldı
“Kontrollü sosyal hayatımızın başladığı dönemde ibadete kapatılan camilerimiz ve faaliyetlerine ara verilen bazı işyerlerimiz kademeli olarak açılmaya başlandı.” diyen Başkan Çelik şöyle devam etti: “Bu dönemde ilçemizde ibadete açılan camilerimiz ile kapalı alanlarımızda, faaliyete yeniden başlayan berberler kuaförler ve güzellik salonlarında, kıraathanelerimiz ve çay ocaklarımızda yoğun bir dezenfektan çalışması gerçekleştirdik, çalışmalarımız devam ediyor.”
Başkan Çelik, ibadete açılan camilerde Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koordineli bir çalışma yaptıklarını da dile getirerek Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

4 bin 550 kilo dezenfektan kullanıldı
Korona virüsle mücadeleye dair rakamlar hakkında da bilgi veren Başkan Çelik, “Dezenfekte çalışmalarımız kapsamında; 4 arazöz, 1 kamyonet, 1 yıkama aracı ve 3 florino araç ile 25 personel görev aldı. 8 bin 900 eldiven, bin 160 tulum, toplam 4 bin 550 kilo dezenfektan maddesi kullanıldı. Parklarımızdaki; 111 çocuk oyun grubu ile 71 fıtness grubunda 10 kez dezenfektan yapıldı ve bu çalışmalarda bin 500 litre dezenfektan kullanıldı. Merkezde yer alan 24 mahallemizde kaldırımlar yıkandı. 3 bin 500 çöp konteyneri ilaçlandı, 2 bin 500 konteyner yıkandı. 191 kamu kurumu, dış mahallelerimizdeki 68 muhtarlık, sağlık ocağı ve cami dezenfekte edildi. İlçemizdeki 78 eczane, 391 berber, kuaför ve güzellik salonu, 49 cami ve 410 kahvehane ve çay ocağı dezenfekte edildi.” dedi.

300 bin maske dağıtıldı
Virüse karşı yürütülen mücadelede sırasında en çok iş yükü artan birimlerin başında Zabıta Müdürlüğü’nün geldiğini dile getiren Başkan Çelik, “Korona virüsle mücadele kapsamında kullanılan temizlik ve dezenfektan maddelerinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçebilmek için zabıta ekiplerimiz sık sık denetimler yaptı. Çıkarılan genelgeler kapsamında marketlerin, pazar yerlerinin ve iş yerlerinin uyması gereken kurallara riayet edip etmedikleri, yine zabıta ekiplerimiz tarafından denetlendi. Zabıta Müdürlüğümüz 1170 denetim gerçekleştirirken; bunlardan 149 tanesinde işlem yaptı. Bu süreçte vatandaşlarımıza; yaklaşık 300 bin maske dağıtıldı.” şeklinde konuştu.
Halkın bu süreçte yoğun olarak bulunduğu pazaryerlerinde genelgeler kapsamında bir dizi tedbirin hayata geçirildiğine ve yeni düzenlemeler yapıldığına vurgu yapan Başkan Çelik, “Pazar yerlerinde vatandaş yoğunluğunun azaltılması sosyal mesafenin artırılması için bakanlıklarımızın çıkardıkları genelgeler kapsamında düzenlemeler yapıldı. Tezgah araları düzenlendi. Pazar alanlarına kontrollü girişler sağlandı. Maske kontrolleri ve ateş ölçümleri yapıldı. Alınan tedbirler kapsamında; Cumartesi Pazarı kapatıldı ancak biz öncesinde zaten Perşembe Pazarımızın gün sayısını haftada 5 güne çıkararak bu konuda halkımızın mağdur olmaması için gerekli düzenlemeyi yapmıştık. Korona virüs tedbirleri nedeniyle ekonomik olarak mağduriyet yaşayan vatandaşlarımıza bir nebze de olsa yardımcı olabilmek için Perşembe Pazarımızda ‘İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın’ projesini hayata geçirdik. Açtığımız standımıza imkanı olan vatandaşlarımız gıda maddeleri yardımında bulundu, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız da bu yardımları ücretsiz olarak aldı. Halkımızın da desteği ile güzel bir birliktelik ve dayanışma örneği sergilemiş olduk. Projemize destek veren pazar esnafımıza ve vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
Vefa Sosyal Destek ekiplerinin çalışmaları hakkında da bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Yapılan evde kal uyarılarına uyan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın alışveriş ihtiyaçlarını belediyemiz bünyesinde kurduğumuz ekiplerimiz ile karşıladık. Onların eczane, pazar, market alışverişlerini yaparak yardımcı olduk. Sağlığımız için özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu göstermek amacıyla onların geride bıraktıkları ailelerinin ihtiyaçlarını yine belediyemiz ekipleri karşıladı. 750 kişi sosyal vefa destek gurubunun çalışmalarından yararlandı. 6 bin gıda paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.” dedi.
Belediyenin kiracısı olup da iş yeri kapatılan esnafların mağdur olmaması için onlardan kapalı oldukları süre için kira almayacaklarını açıkladıklarını hatırlatan Başkan Çelik, “Bakanlığımızın aldığı kararlar doğrultusunda pandemi sürecinde bazı işyerlerinin faaliyetleri bir süreliğine durduruldu. Belediyemizin 322 kiracısı var. Bunlardan 78 tanesi söz konusu genelge kapsamında geçici olarak kapandı. Belediyemizin kapanan bu iş yerlerinden alacağı 1 aylık kira bedeli 177 bin 37 TL yapıyor. Sürecin başında grup başkanvekillerimiz ile esnafımızın durumu hakkında telefonla görüşmeler gerçekleştirdik. Şehzadeler Belediyesi olarak biz kiracımız olan kişilerin mağdur olmaması için bugün meclisimizde alacağımız kararla bu konudaki sıkıntıları da gidermiş olacağız. Şehzadeler Belediyesi olarak esnafımızın her zaman yanındayız.” diye konuştu.

Belediye hizmet ve yatırımları devam etti
Korona virüsle mücadele ederken belediye hizmet ve yatırımlarının da devamı için yoğun bir çaba ve gayret sarf ettiklerini anlatan Başkan Çelik şunları söyledi: “Pandemi sürecinde bir yandan korona virüsle mücadelemizi sürdürdük öte yandan hizmet ve yatırımlarımıza devam ettik. Bu süreçte daha önce halkımızın hizmetine sunduğumuz Sancaklıbozköy Kiraz Pazarı’nda 1000 metrekarelik alanda betonarme hatıl üzeri çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistemde trapez sac çatı örtüsü ile kapalı pazar alım yeri yaptık. Yiğitbaş Veli Türbesi Çevre Düzenleme ve WC Yapım İşi’nin ihalesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 bin 850 metrekarelik bir alanda Sancaklıiğdecik Mahallemizde hayata geçireceğimiz Açık / Kapalı Düğün Salonu, Park, Büfe ve Çevre Düzenlemesi için ihale yapıldı.”

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