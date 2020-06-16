Saruhanlı’da yağmurdan etkilenen yollar bakıma alındı

Son günlerde yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle, Saruhanlı’da SarıçamŞatırlar, BahadırGökçeköy ve Kayışlar mahalleleri arasında kalan, yolların bazı yerlerinde toprak ve taşlar yollara geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler de, mevcut güzergahta trafik güvenliğini sağlamak için taş ve toprakları yollardan temizleyerek, şarampolde bakım yaptı.

Saruhanlı ilçesi SarıçamŞatırlar, BahadırGökçeköy ve Kayışlar mahalleleri arasında kalan, yolların bazı yerlerinde yaşanan yağışlar sonrası toprak ve taşlar yollara geldi. Trafik güvenliğinin olumsuz etkilenmesi nedeniyle mevcut güzergahta bir çalışma yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, yollardaki taş ve toprakları temizledi. Bunun yanı sıra şarampollerde de bakım çalışması yapan ekipler, ulaşımda güveni yeniden sağladı. Yürütülen çalışmaları Saruhanlı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Göksel Topçu da takip etti.

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