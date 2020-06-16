Başkan Çelik yatırım müjdelerini meclis üyeleriyle paylaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çelik yatırım müjdelerini meclis üyeleriyle paylaştı

İHA

Başkan Çelik yatırım müjdelerini meclis üyeleriyle paylaştı

Geçtiğimiz hafta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u Manisa’da ağırlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bu ziyaretin ardından elde etikleri kazanımlar ve yatırım müjdelerini belediye meclis üyeleri ile paylaştı.
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediye Meclisinin Haziran Ayı Toplantısında belediye meclis üyelerine kentsel dönüşümle ilgili sunum yaptı. Başkan Çelik, “Geçtiğimiz hafta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum Manisa’mızı ziyaret etti. Manisa Valiliğinde gerçekleştirdiğimiz İl Değerlendirme Toplantısında kendilerine Şehzadeler Belediyesinin projeleri hakkında bir sunum yaptık ve projelerimiz için bakanlığımızın desteğini talep ettik. Toplantı neticesinde yatırımlarımız için bakanlığımızın desteklerini aldık” dedi.

Kentsel dönüşüm başlıyor
6 yıldır üzerinde büyük emek harcadıkları kentsel dönüşüm için bakanlığın desteğini aldıklarını müjdeleyen Başkan Çelik şöyle konuştu: “Şehzadeler Belediyesinin Kocatepe, Gediz, Bayındırlık, İshak Çelebi ve Dilşikar Mahallelerinde gerçekleştirmeyi hedeflediği ve bu uğurda 6 yıldır emek harcadığı kentsel dönüşüm projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’dan onay aldı. Daha önce acaba burada imar düzenlemesi yapıldıktan sonra farklı bir yolla dönüşüm yapabilir miyiz diye düşünmüştük ancak gördük ki bölgenin fiziki durumu buna müsaade etmiyor. Kot farkı ve bazı parsellerde çok sayıda hissedarın olması bu şekilde bir çalışma yapılmasına engel oluyor. Bakanlığımız 250 milyon sübvanse ile buradaki dönüşüm projesine destek olacak. Bölgedeki vatandaşlarımızın ekonomik durumunu dikkate alarak bakanlığımızdan buradaki metrekare birim fiyatlarının düşürülmesini de vatandaşlarımız adına talep ettik. Bakanımız buna sıcak baktı ve 3 bin TL olan metrekare birim fiyatı 2 bin 500 TL’ye düşürüldü. Bölgede 1711 hak sahibi bulunuyor. Yaklaşık 36,5 hektarlık alanda 3 etap halinde kentsel dönüşüm gerçekleştireceğiz. Hemen vatandaşlarımız ile görüşmelere başlayacağız, yıl sonuna kadar da ilk aşamada 600 konutun inşasına başlayacağız. En kısa sürede de tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımıza konutlarını teslim edeceğiz.”

Çeşnigir Cami ve Kurşunlu Han kamulaştırma çalışmaları
Tarihi Çeşnigir Cami ve Kurşunlu Han etrafında gerçekleştirilecek kamulaştırma çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Çelik, “Biz göreve geldiğimizde bir sorunu kucağımızda bulduk. Tarihi Çeşnigir Camisinin etrafında riskli binalar vardı. Buradaki evler yıkılıp yenileri yapılmak istendiğinde bölgeye verilen iki kat imar izni nedeniyle vatandaşlarımız mağdur olacaktı. Biz de bu durumu Sayın Bakanımıza ilettik. Bakanlığımız vatandaşların yaşayacağı mağduriyeti dikkate alarak buradaki binaların kamulaştırılması için 5 milyon TL hibe, 5 milyon TL’de kredi desteğinde bulunmayı kabul etti. Bölgedeki binaların kamulaştırmalarını yaparak, burayı bir meydan haline getireceğiz. Tarihi Kurşunlu Han’ın da etrafında da tarihi yapının siluetine zarar veren yapılar bulunuyor. Kimi konut alanı kimi çatısı yıkılmış depo alanı. Bölge imarda yeşil alan olarak görünüyor. Vatandaşlarımız imar durumu nedeniyle evlerini ya da depolarını satamıyor, ipotek veremiyor, tadilat yapıp kullanamıyor. Bu yapıların da kamulaştırılması için bakanlığımız ile birlikte bir çalışma başlatıyoruz. Bakanlığımız bunun için de 1 milyon TL hibe, 1 milyon da kredi desteği verecek.” şeklinde konuştu.

Sosyal konut projeleri
Başkan Çelik Şehzadelere TOKİ aracılığıyla yapılacak sosyal konut projeleri hakkında da meclis üyelerine bilgi verdi; Başkan Çelik şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut Projesi Kapsamında ilçemize Sancaklıbozköy’de 400 adet 2+1 sosyal konut yapılacağını daha önce duyurmuştuk. Bu proje kapsamında hak belirleme kuraları 17 Haziran’da saat 13.00’da korona virüs tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirilecek. Konutların inşaası da en kısa sürede başlayıp, tamamlanacak ve konutlar hak sahiplerine teslim edilecek. Ayrıca yapılacak bu 1. etap sosyal konutların hemen yanındaki alanda 2. etabı da hayata geçirmek istiyoruz. 800 konutluk projemizin planlama çalışmalarına da başladık. Projelerimize verdikleri destek için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a; hizmet ve projelerimizde her zaman yanımızda yer alarak destek ve katkılarını esirgemeyen AK Parti Manisa milletvekillerimize şahsım ve Şehzadeler halkı adına teşekkür ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Saruhanlı’da yağmurdan etkilenen yollar bakıma alındı
YEREL HABERLER Saruhanlı’da yağmurdan etkilenen yollar bakıma alındı
Başkan Çelik, mecliste korona virüs çalışmalarını anlattı
YEREL HABERLER Başkan Çelik, mecliste korona virüs çalışmalarını ...
(Özel) Araçların günlerce üzerinden geçtiği halılar değerine değer katıyor Üzerinden araçların geçtiği halılar ihraç edilerek antika pazarlarında yer buluyor Üzerinden araçlar geçirilerek eskitilme işlemi gören halılar havadan görüntülendi Halıkent Halı Yıkama İşletmesi Sahibi Ali Sarı: “Bu sistem dünyanın hiçbir yerinde yok” Demirci’de Atölye Halıcılığını Geliştirme Derneği Başkanı Kazım Aysan: “Uzak Doğu’ya giden tüccarlar yeniden Türkiye’ye dönmeye başladı”
YEREL HABERLER (Özel) Araçların günlerce üzerinden geçtiği halılar ...
EGEİD dünya pazarındaki şirketlerle aracısız görüşecek
YEREL HABERLER EGEİD dünya pazarındaki şirketlerle aracısız ...
Özel çocuklar eğitime başladı Özel eğitim ve rehabilitasyon öğrencileri eğitime başladı
YEREL HABERLER Özel çocuklar eğitime başladı Özel eğitim ve ...
Yengesini ağabeyini aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Yengesini ağabeyini aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak ...
Kafası yağmur suyu giderine sıkışan yavru köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Kafası yağmur suyu giderine sıkışan yavru köpek ...
Ağabeyini aldattığını öne sürdüğü yengesini bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Ağabeyini aldattığını öne sürdüğü yengesini ...
Manisaspor 55 yaşında
YEREL HABERLER Manisaspor 55 yaşında
Aydın’dan orman yangını uyarısı
YEREL HABERLER Aydın’dan orman yangını uyarısı
Yılmaz Vural: Eskisinden de iyi durumdayız
YEREL HABERLER Yılmaz Vural: Eskisinden de iyi durumdayız
Manisaspor 55 yaşında
YEREL HABERLER Manisaspor 55 yaşında
Vestel'den 10 zihinsel engelliye istihdam Vestel'in korumalı iş yerine İŞKUR'dan destek
YEREL HABERLER Vestel'den 10 zihinsel engelliye istihdam Vestel'in ...
Dosteli’nden gelin adaylarına destek
YEREL HABERLER Dosteli’nden gelin adaylarına destek
Yunusemreli tenisçiler çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Yunusemreli tenisçiler çalışmalara başladı
Akhisar’da haşereyle mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Akhisar’da haşereyle mücadele devam ediyor
Başkan Çerçi Jandarma Teşkilatının 181. yaşını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Çerçi Jandarma Teşkilatının 181. yaşını ...
Yol çalışması muhtarlarla birlikte incelendi
YEREL HABERLER Yol çalışması muhtarlarla birlikte incelendi
Traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti
Alaşehir'de ilk kurs açıldı
YEREL HABERLER Alaşehir'de ilk kurs açıldı
Akhisar’da otobüs yoldan çıktı, büyük facia atlatıldı
YEREL HABERLER Akhisar’da otobüs yoldan çıktı, büyük facia atlatıldı
İki motosiklet çarpıştı: 4'ü aynı aileden 5 yaralı
YEREL HABERLER İki motosiklet çarpıştı: 4'ü aynı aileden 5 yaralı
Mezarlıklardaki bakım onarım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Mezarlıklardaki bakım onarım çalışmaları devam ediyor
Yunusemre’de marketler denetlendi
YEREL HABERLER Yunusemre’de marketler denetlendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X