Akhisarspor'da Reis şoku

<br>AKHİSAR, (DHA)TFF 1´inci Lig'de koronavirüs salgını yüzünden 3 aydır hasret kaldığı sahalara pazar günü Altay deplasmanıyla dönmeye hazırlanan Akhisarspor'da Muhammet Reis sıkıntısı yaşanıyor. Antrenmanda arka adalesinde yırtık meydana gelen tecrübeli orta saha oyuncusunun 2-3 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi. Ligin en tecrübeli isimlerinden olan 36 yaşındaki Muhammet, Ege temsilcisinde bu sezon 12'si ilk 11'de olmak üzere 19 maçta görev yaptı. Yeşil-siyahlılarda arka adalesinde problem olan Bertuğ ve geçen hafta oynanan çift kale maçta sol el başparmağı çatlayan takımın en golcü isimlerinden Burhan ise forma giyebilecek. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar <br>2020-06-16 11:40:39<br>
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