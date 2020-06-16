Akhisarspor'da Reis şoku

<br>AKHİSAR, (DHA)TFF 1´inci Lig'de koronavirüs salgını yüzünden 3 aydır hasret kaldığı sahalara pazar günü Altay deplasmanıyla dönmeye hazırlanan Akhisarspor'da Muhammet Reis sıkıntısı yaşanıyor. Antrenmanda arka adalesinde yırtık meydana gelen tecrübeli orta saha oyuncusunun 2-3 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi. Ligin en tecrübeli isimlerinden olan 36 yaşındaki Muhammet, Ege temsilcisinde bu sezon 12'si ilk 11'de olmak üzere 19 maçta görev yaptı. Yeşil-siyahlılarda arka adalesinde problem olan Bertuğ ve geçen hafta oynanan çift kale maçta sol el başparmağı çatlayan takımın en golcü isimlerinden Burhan ise forma giyebilecek. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar <br>2020-06-16 11:40:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.