Manisa FK'da hazırlıklar son hız

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

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Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesislerinde bugün gerçekleştirdiği çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen sabah antrenmanında fonksiyonel kuvvet çalışması yapıldı. Manisa Futbol Kulübünün akşam antrenmanı ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladı ve 10’a 10 oyunla sona erdi.

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