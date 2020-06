Manisa'da LGS hazırlıkları tamam

20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesi okullardaki son kontrolleri gerçekleştiren Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, sık sık dezenfekte edilen okulların sınav öncesinde dezenfektanlarla temizlenerek hazır hale getirileceğini belirtti.

Manisa’da 26 bin 354 öğrenci 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Giriş Sınavına katılacak. İl genelinde 323 okulda yapılacak olan sınavda 4 bin 685 öğretmen görevlendirilirken, her salonda ve okul girişlerinde el dezenfektanı bulunacak ve her öğrenciye 2 adet cerrahi maske ücretsiz olarak verilecek.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak olan LGS için Şehzadeler ilçesindeki okulların son hazırlıklarını İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel ve Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş ile birlikte yerinde inceledi.

Şehitler Ortaokulundaki çalışmaları yerinde inceleyen Dikici, okul müdürü Tayfun Sarıbeyler'den bilgi aldı.

Manisa'da 323 okulda 26 bin 354 öğrenci Liselere Giriş Sınavına katılacağını kaydeden Dikici, "Bu sınavda salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen olmak üzere 4 bin 685 öğretmen görevlendirmesi yapıldı. 323 okulumuza dezenfektan malzemesi bakanlığımızın gönderdiği ödenekle Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde üretilerek dağıtımı tamamlandı. Her salonda ve okul girişlerinde el dezenfektanı mevcut olacak. Her öğrencimize 2 adet cerrahi maske ücretsiz olarak verilecek. Okullar sınav öncesi dezenfektanlarla temizlenerek hazır hale getirilecek.” dedi.

