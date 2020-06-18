Traktörle kenevirleri sularken yakalandı

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde izinsiz kenevir ekimi istihbaratını değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gittikleri arazide 420 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Arazi sahibi kenevirleri traktörle sularken suçüstü yakalandı.

Dün akşam saatlerinde izinsiz kenevir ekimi istihbaratı alan Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri saat 22.00 sıralarında Dadağlı Mahallesi Eldizenli mevki'inde S.Ö. (58) isimli şahsın arazisini kontrole gitti. Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli S.Ö.'nün arazide kenevir bitkilerini traktör ile suladığı esnada suçüstü yakaladı. Arazide yapılan arama sonucunda, boyları 40100 santimetre arasında değişen 420 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Adli makamların talimatı doğrultusunda kenevir bitkilerinden numune alınarak geri kalan kenevirler yakılarak imha edildi.

Şüpheli S.Ö.'den kan ve idrar örneği alınmasının ardından, '2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan bugün adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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