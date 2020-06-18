Çocuklar akıl ve zeka oyunlarıyla buluştu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 'Oyun ister bütün çocuklar' adlı yoğunlukla akıl ve zeka oyunlarından oluşan etwining projesi ile çocuklara 20'den fazla akıl ve zeka oyunu öğretildi.

Türkiye genelinde düzenlenen projeye farklı illerden 55 proje ortağı katıldı. 20192020 Eğitim öğretim yılı ekim ayında başlayan proje uygulama çalışmaları süresince, dünya çapında salgın olan ve Türkiye’yi de olumsuz yönde etkileyen korona virüs salgını süresince özellikle evde kalması zorunlu olan çocuklar, evde geçirdikleri zamanlarını internet aracılığı ile birbirleriyle akıl ve zeka oyunları oynayarak değerlendirdi.

Proje uygulayıcıları içerisinde yer alan Manisa'nın Alaşehir ilçesi Beş Eylül İlkokulu sınıf öğretmeni Orhan Tüncer'in de ortağı olduğu, 20192020 eğitimöğretim yılı Ekim ayında planlanıp başlanılan eTwining "Oyun ister bütün çocuklar' adlı akıl ve zeka oyunlarını kapsayan proje uygulaması başlatıldı. Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 55 proje ortağı uygulamalara katıldı. Alaşehir Beşeylül İlkokulu Proje öğretmeni Orhan Tuncer, "Projemizde okul öncesinden ilkokul 4. sınıfa kadar bütün öğrencilerimiz katıldı. Başarılı, planlı ve işbirliği içinde bir proje çalışması yapıldı. Proje kurucuları ve uygulayıcıları büyük bir özveri ile çalışmaları gerçekleştirdiler. Projemizde akıl ve zeka oyunları ile dijital oyunlara da yer verdik. Özellikle kutu oyunları çocuklar tarafından çok ilgi gördü. Projede Qbitz, Reversi, Abalone, Satranç, Pentago, Quoridor, Surakarta gibi oyunlar başta olmak üzere 20 akıl ve zeka oyunu çocuklarla buluştu. Yapılan çalışmalar içinde çocuklar arasında yapılan anket sonuçlarında, çocukların en çok Qbitz oyununu sevdiklerini gördük. Proje kapsamında çocuklarımıza öğrettiğimiz oyunlar, özellikle korona virüs salgını nedeniyle evde kalmak zorunda kalan çocuklarımızın 'Evde kal Türkiyem' günlerinde evlere misafir olduklarını ve çocuklarımızın dijital ortamda birbirleriyle oyunları oynadıklarını gördük. Evde çocukların aileleri ile oyunlar sayesinde kaliteli ve eğlenceli zaman geçirdiklerini öğrendik, mutlu olduk." dedi.

Proje sahibi öğretmen Orhan Tuncer ve Beşeylül İlkokulu Müdürü Recep Gündüz, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş’i ziyaret ederek, proje çalışmaları hakkında bilgi verdi. Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "eTwining projesi bakanlığımız tarafından 20192020 eğitim öğretim yılı proje çalışmaları kapsamında 2019 Yılı Ekim ayında başlatılan bir proje. Türkiye genelinde uygulaması yapılan projeye ilçemizde de öğretmenlerimiz katılarak destek verdi. Öğretmenlerimizin özveri ile çalışmaları sonucu yaklaşık 20 akıl ve zeka oyunu çocuklarımıza öğretildi. Proje çalışmaları devam ederken, dünya çapında salgın olan ve ülkemizi de olumsuz yönde etkileyen korona virüs salgını nedeniyle evde kalan çocuklarımız için iyi bir zaman geçirme, dijital ortamda birbirleriyle haberleşme ve ortak oyun oynamaları, ailelerin de bu oyunlara katılmaları projenin ne kadar yerinde bir uygulama olduğunu bizlere gösterdi. Çocuklarımızın bu salgın döneminde oyunlarla zamanlarını değerlendirmeleri bizleri oldukça mutlu etti. Her ne kadar proje çalışmalarımız yarıda kalmışsa da yakalanan başarı bizleri mutlu etti. Alaşehirimizde bu tür çalışmalarımızın devamı gelecektir. Ben emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, ailelerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum." diye konuştu.

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