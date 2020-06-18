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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yol çalışmasına muhtarlardan tam not

İHA

Yol çalışmasına muhtarlardan tam not

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli ilçesinde Kestelli, Kargın, Mandallı, Derici ve Canbazlı Mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan 15 kilometrelik güzergahta beton yol uygulaması yaptı. Mahalleler arası ulaşımın yanı sıra, tarım arazilerine de ulaşımı sağlayan yolda yapılan çalışma mahalle muhtarları tarafından tam not aldı.
Konforlu ve güvenli ulaşım için, il genelinde yol yapım çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli ilçesinde Kestelli, Kargın, Mandallı, Derici ve Canbazlı Mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan 15 kilometrelik güzergahta beton yol uygulaması gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ergün Aksoy da, Ahmetli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı, Canbazlı Mahalle Muhtarı Refik Bilgiç, Kestelli Mahalle Muhtarı Ekrem Gürbüz, Mandallı Mahalle Muhtarı Adem Erbay, Derici Mahalle Muhtarı Mustafa Ali Arslan ve Kargın Mahalle Muhtarı Fadıl Aydın ile birlikte mevcut yolda yürütülen çalışmaları inceledi.

Başkan Ergün’e teşekkür ettiler
Yapılan yol çalışmasının önemine değinen mahalle muhtarları Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti. Canbazlı Mahalle Muhtarı Refik Bilgiç, “Hizmet çok güzel oldu. Bu yol daha önce çok berbat durumdaydı. Şimdi, uçak pisti gibi yol oldu. Cengiz başkanımıza ve emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Çok memnunum.” derken, Kestelli Mahalle Muhtarı Ekrem Gürbüz, “Yolumuz çok sorunluydu. Kazalar meydana geliyordu. Şuanda çok güzel oldu. Bize en büyük hizmeti yaptı. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah sağlık sıhhat versin, hep beraber hizmet edelim.” diye konuştu.
Mandallı Mahalle Muhtarı Adem Erbay da, “Öncelikle Cengiz başkanımızdan Allah razı olsun. Mahallemiz, ilçe merkezine 18 kilometre uzaklıkta. Daha önce Ahmetli’ye giderken ilk düşündüğüm yolun bozukluğuydu. Çok şükür, Cengiz başkanımız bu hassasiyeti gösterdi. Artık, Ahmetli’ye gittiğimde düşüncem yol değil. O kadar konforlu bir yolculuk yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullanırken, Derici Mahalle Muhtarı Mustafa Ali Arslan da şunları söyledi: “Yolumuz güzel oldu. Allah razı olsun Büyükşehir’den. Şu yol, bizim en büyük sıkıntımızdı. Çok teşekkür ediyoruz.”
Kargın Mahalle Muhtarı Fadıl Aydın ise duygularını şöyle dile getirdi: “Cengiz başkanımıza ve ekibine sonsuz teşekkürler. Bu yol tarıma da çok büyük katkı sağladı. Çok memnunuz.”
İncelemenin ardından Kargın Mahalle kahvesinde, muhtarlarının taleplerini de dinleyen Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, muhtarlara Başkan Ergün’ün selamlarını ileterek, duvar saati hediye etti.

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