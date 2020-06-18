Otomobilde metamfetamin ile yakalanan 3 kişi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobilde 198,65 gram metamfetamin ile yakalanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.<br>Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, dün akşam bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada gizli bölmelere saklanmış 198.65 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen adları açıklanmayan 3 şüpheli tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI<br>2020-06-18 17:19:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.