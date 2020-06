Belediye şantiyesinde silahlı saldırı: 1 yaralı Alaşehir Belediyesinde bir işçi bir başka belediye personeli tarafından silahla vuruldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde belediye işçisi Özcan Yılmaz görevli olduğu kum şantiyesinde, yine belediye personeli olan Uğur Güzel tarafından silahla yaralandı. Sol dizinden ve baldırından iki kurşun yarası alan ve hayati tehlikesi bulunmayan Özcan Yılmaz, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi altına alındı. Uğur Güzel ise suç aletiyle birlikte polislere teslim oldu.



Olay, dün saat 17.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, kamyon şoförlüğü yapan Uğur Güzel (36) şantiyeden çıkışı esnasında çıkış imzası atmaya girdi. Bu sırada şantiye ofisinde bulunan Özcan Yılmaz (44), Uğur Güzel’in ifadesine göre tahrik edici ve küfürlü sözler söylemesi üzerine arabasında taşıdığı silahla iki el ateş etti. Özcan Yılmaz ise ifadesinde, Uğur Güzel’e 'Seni bir haftadır, burada görmüyorum' dedikten sonra kendisine sinirlenerek ateş ettiğini iddia etti. Polise teslim olan Uğur Güzel çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.



Mahkeme serbest bıraktı

Bugün adliyeye çıkarılan Uğur Güzel, savunmasında Özcan Yılmaz'ın yerel seçimler sonrası işe girdiğini o tarihten bu yana eski dönemden çalışmaya devam eden işçilere ve kendisine hakaret ve tehditlerde bulunduğunu, Cumhurbaşkanına, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanına ve Cumhur İttifakı’na oy veren kişilere devamlı suretle küfür, hakaret ve tehditlerde bulunduğunu, olay günü yine aynı şekilde hakaretlerde bulunarak üzerine saldırdığını bu aşamada yaralama olayının gerçekleştiğini, kendisinin sabıkasız olduğunu ancak karşı tarafın birçok sabıkası olduğunu, yine gerçekleşen olay sebebiyle üzgün olduğunu beyan etti. Savcılık adlı kontrol hükümleri uygulanması talebiyle Uğur Güzel'i sulh ceza mahkemesine sevk etti. Mahkeme bu talebi reddederek Uğur Güzel'in serbest bırakılmasına karar verdi.



"Şehir eşkiyalığıyla karşı karşıya kaldık"

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Özcan Yılmaz, belediyemize iş ve işçi bulma kurulu tarafından hükümlü kadrosundan, kura sonucu işe başlamış bir personeldir. Hükümlü kadrosunda personel çalıştırmak zorundayız. İŞKUR'a taleplerimiz sonucu, İŞKUR'a müracaat eden hükümlüler arasından Noter huzurunda kura ile belirlenerek, işe başlayan bir personeldir. Uğur Güzel de belediyemiz kadrosunda bir personelimizdir. Ancak hiçbir şekilde işe silahla gelmesi veya silah taşımasını tasvip etmiyoruz. Yapılan saldırı ne amaçla olursa olsun doğru değildir. Rantı bitirdik ve biz yılmayacağız. Üzülerek söylüyorum ki, yine bir şehir eşkıyalığı ile karşı karşıya kaldık. Belediye işçimiz Özcan Yılmaz, görevi başındayken Belediyenin memur kadrosunda bulunan Uğur Güzel isimli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Öncelikle bu saldırının kişisel bir husumetten kaynaklanmadığının altını çizmek istiyorum. Hepiniz hatırlayacaksınız seçim öncesi propaganda döneminde belirli şahıslar tarafından çeşitli saldırılara uğradık. Her zaman kararlı, inançlı, Alaşehir sevdalısı tutumumuzu koruduk. Saldırılara boyun eğmeden Alaşehir’imiz için yılmadan çalışmaya devam ettik. 70 yıllık kaderi değiştirdik ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir neferi olarak seçimlerde muhteşem bir başarıya hep birlikte Alaşehir’imizle birlikte imza attık. Ama aynı çevreler saldırılarına devam ettiler. Hatırlayın 21 Mayıs 2019’u. Bir yıl önceydi. Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Halil Koç, 2 kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırı nedeniyle Başkan Yardımcımız Koç’un kolu kırıldı. Saldırıyı lanetledik ama kin gütmedik, Alaşehir’imize hizmet için yolumuza devam ettik. Biz kin ve nefret gütmüyoruz, sadece ve sadece halkımızın bize verdiği güçle korkmadan yolumuza devam ediyoruz. Üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Yine bir saldırı. Hem de silahlı bir saldırı. Aynı çevrelerden geliyor bu saldırılar dikkat çekiyoruz. Altını çiziyoruz. 'Hizmet getiremez' diyenlerin nasıl yanıldığını seçimden bugüne kadar geçen zaman zarfında gösterdik. Kısır çekişmelere girmedik sadece ve sadece halkımızın teveccühüne layık olmaya çalıştık. Bize verilen her bir oyun hakkını vermek için gece gündüz demeden uğraşıyoruz. Neden mi? Çünkü bunun sözünü vermiştik. Biz 'sözümüzü tutarız' dedik her zaman ve tuttuk. Alaşehirli hemşehrilerim müsterih olsunlar 7 gün 24 saat sizin hizmetinizdeyiz ve olmaya devam edeceğiz. Herkesi kucakladık, bunu yaparken Alaşehir’in Alaşehirlinin yanında olduk ve olacağız. Biz bu göreve Alaşehir’imiz için talip olduğumuzu, yolsuzluklara, haksızlıklara direneceğimizi söyledik. Kimse kusura bakmasın. Ben Alaşehir’in evladıyım dedim. Alaşehir’in oğluyum dedim. Bunu derken siyasi bir amaç, bir mevkii amacıyla söylemedim. Yürekten inanarak söyledim ve bana oy verenleri mahcup etmediğime inanıyorum. Bugüne kadarki icraatlarımda sizlerin verdiği destek, aldığım yorumlar, mesajlar hep bana doğru yolda olduğumu gösterdi. Evet, cesurum ve merdim. Kim için cesurum? Alaşehir’im için. Kim için merdim? Alaşehir’im için. Hiçbir güç beni Alaşehir’imden ayırmaz. Hangi siyasi görüşte olursa olsun Alaşehirlimin yanındayım. Yeter ki işini Alaşehir için yapıyor olsun. Belediye bünyesinde çalışan, farklı siyasi görüşlerde olan herkese saygılı olduğumu, işçi kıyımı yapmayacağımı söylemiştim. Sözümü tuttum. İşini seven, canla başla çalışan herkesi korudum, kolladım.

Alaşehir Belediyesi bünyesinde çalışma arkadaşlarıma bir bakın. Farklı görüşlerde bulunan pek çok isim sayabilirsiniz. Evet, bu mesai arkadaşlarımla çalışıyorum çünkü onlar işlerini, Alaşehir’i seviyor. Tabii ki onlarla çalışırım ve çalışmaya devam ederim. Ancak kimse şunu unutmasın ki, Alaşehir’ime ihanet edenlere en ufak bir tavizim olmaz, olmayacak da. Yıllarca süren ranta karşı duracağımızı en başından söyledim. Alaşehir Belediyesinin kumuna da, hurdasına da mazotuna da sahip çıktım, çıkarım. Siyasi görüşü ne olursa olsun tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirtmem. Böylesine sert bir açıklama yapmak zorunda kaldığım için tüm Alaşehirli hemşehrilerimden özür diliyorum. Sadece ve sadece şunu bilmelerini isterim ki, ben Alaşehir’ime hizmet etmek için göreve geldim ve tek bir amacım var: Alaşehir’ime layık olabilmek. Kimseden korkmuyorum. Beni Belediye Başkanlığına layık görenlerin olduğu kadar başka partilere oy ver." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.