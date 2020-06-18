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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Saman yüklü kamyonet hareket halindeyken alev aldı

DHA

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, hareket halindeki kamyonet bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, kamyonette hasar oluştu. Olay, saat 18.30 sıralarında, Kula-Selendi yolunda meydana geldi. Selendi'ye giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 E 3751 plakalı kamyonet, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Dumanı gören şoför ve yoldan geçen vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Kasada bulunan samanların da tutuşmasıyla alevler büyürken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle...

Saman yüklü kamyonet hareket halindeyken alev aldı

<br>Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, hareket halindeki kamyonet bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, kamyonette hasar oluştu.<br>Olay, saat 18.30 sıralarında, Kula-Selendi yolunda meydana geldi. Selendi'ye giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 E 3751 plakalı kamyonet, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Dumanı gören şoför ve yoldan geçen vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Kasada bulunan samanların da tutuşmasıyla alevler büyürken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle kamyonette hasar oluştu. Yangını bir kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde kamyonetin ve samanların yandığı, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi yer alıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN<br>2020-06-18 20:31:25<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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