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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kula’da 48 adreste antikor testleri yapıldı Antikor testlerinde 1 kişinin testi pozitif çıktı

İHA

Manisa'nın Kula ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid19) salgınına karşı bağışıklığı tespit etmek amacıyla, Türkiye genelinde başlatılan antikor testi kapsamında TÜİK tarafından belirlenen 48 vatandaşa test yapıldı. Test sonuçlarında sadece 1 kişinin antikor testi pozitif çıktı.

Kula’da 48 adreste antikor testleri yapıldı Antikor testlerinde 1 kişinin testi pozitif çıktı

Manisa’nın Kula ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid19) salgınına karşı bağışıklığı tespit etmek amacıyla, Türkiye genelinde başlatılan antikor testi kapsamında TÜİK tarafından belirlenen 48 vatandaşa test yapıldı. Test sonuçlarında sadece 1 kişinin antikor testi pozitif çıktı.
Yeni tip korona virüs (Covid19) ile mücadele için başlatılan ’Toplum tarama çalışması’ ile 81 il ile birlikte, Kula’da da antikor ve antijen testleri yapıldı. Sağlık Bakanlığı ve TÜİK tarafından rastgele belirlenen adreslere giden ekipler, kişilere, onaylarını alarak PCR ve ELİSA olarak adlandırılan Covid19 testi yapıp kandaki antikor ve antijen düzeyini kontrol etti. Test yapılan kişilerle ilgili aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu ayrı ayrı raporlandı.
Bu kapsamda Kula İlçe sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, TÜİK tarafından belirlenen 48 adres ve bu adreslerin yedeklerine test yapılması için çalışma başlatıldı. 18 Haziran tarihinde sona eren testler sonucunda, Kula’da sadece 1 kişinin antikor testi pozitif çıktı. Ayrıca belirlenen 3 adresteki vatandaşlar ve bu vatandaşların yedeği olarak belirlenen vatandaşlar ise, test yapılmasını reddetti. Ekiplerce vatandaşların ret cevabı tutanakla kayıt altına alınıp, bakanlığa bildirildi.
Konu ile ilgili açıklama yapan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, TÜİK tarama testlerinin 18 Haziran tarihinde tamamlandığını söyledi. TÜİK tarafından belirlenen adreslerde yaşayan vatandaşlara yapılan testler sonucunda sadece 1 vatandaşın antikor testinin pozitif çıktığını belirten Dr. Kaçar, "Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak virüs ile mücadelemizi bugüne kadar güzel getirdik. Bu süreçte de virüse karşı bağışıklığı ölçmek amacıyla TÜİK tarafından başlatılan ’Toplum tarama çalışması’ kapsamında, ülke genelinde olduğu gibi Kula’da da rastgele belirlenen adreslerde yaşayan vatandaşlara test yapıldı. Test örneği alınan vatandaşlarımızı hasta veya şüpheli olarak değerlendirmiyoruz, tamamen tesadüf olarak belirleniyor. Antikor testlerinin amacı aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediğinin tespiti ve bağışıklık durumlarının belirlenmesidir. Belirlenen toplam 48 adresteki vatandaşlara yönelik yapılan testler, 18 Haziran tarihinde sona ererek, sonuçlar elimize ulaştı. Bu kapsamda Kula’da sadece 1 vatandaşımızın antikor testi pozitif çıktı. Bununla ilgili de gerekli çalışmalar başlatıldı. Antikor çalışmamızla semptom göstermemiş ancak hastalığı geçirmiş olanlar tespit edilerek bir bağışıklık tablosu oluşacak ve bununla Türkiye bağışıklık haritası belirlenecek. Virüs ile mücadelemizi, maske kullanımı, sosyal mesafe kavramı ve bireysel hijyene dikkat ederek devam ettirmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

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