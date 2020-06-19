Turgutlu'da modern kavşağa yeşil alan düzenlemesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgutlu’da hizmete sunulan Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı, peyzaj uygulamasıyla daha estetik bir görünüme kavuştu. Geçtiğimiz aylarda modern kavşakta atılan çimlerin çıkmasıyla birlikte kavşak yemyeşil görüntüsüyle adeta görsel şölen sunuyor.

Şehrin ihtiyacına yönelik yatırımları bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte çevresel tasarımlarıyla da kent estetiğine katkı sağlıyor. Bu anlamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından, Turgutlu Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağında peyzaj uygulaması yapıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Ulvi Kaynak, ”Turgutlu Alparslan

Türkeş Köprülü Kavşağı’nda Nisan ayında 17 bin metrekare çim tohum atım işlemi yapıldı. Atımı yapılan çimlerin çıkması ve toprağa kök atması süreci tamamlandı. Bunun yanı sıra otomatik sulama sisteminde bakım yapılarak herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi sağlandı. Kavşak düzenlemesinde yer alan iki ana göbekte ise bitkisel peyzaj çalışması projesine uygun şekilde önümüzdeki hafta yapılacaktır.” ifadelerinde bulundu.

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