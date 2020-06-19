Turgutlu’da okullar LGS’ye hazır

Turgutlu Belediyesi Liselere Geçiş Sistemi (LGS) öncesinde merkez ve kırsal mahallelerdeki okulların dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 20 Haziran Cumartesi günü LGS’ye girecek olan 3 bin 363 lise adayı öğrencinin sağlıklarını korumak amacıyla Turgutlu genelindeki 31 okulda ve 204 sınıfta dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra yarın sınava girecek öğrencilerin Turgutlu Belediyesi ekiplerince sınav girişinde ateş ölçümleri yapılacak ve ücretsiz maske desteği de sağlanacak. Öğrencilerin sağlık sorunu yaşamaması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Öncelikle yarın LGS’ye girecek öğrencilerimize başarılar diler, çalışmalarının ödülünü hedefledikleri okulları kazanarak almalarını temenni ederim. Sınav öncesi ve sonrasında öğrencilerimizin ve ailelerimizin sağlıkla ilgili bir endişe yaşamamaları için ilçemizdeki 31 okul ve 204 sınıfın dezenfekte çalışmalarını titizlikle yürüttük. Sınav günü ise ekiplerimiz koordineli bir şekilde öğrenci ve ailelerimizin yanlarında olmaya devam edecekler. Ekiplerimiz sınav girişlerinde öğrencilerimizin ateş ölçümlerini yapacaklar ve maske desteğinde de bulunacaklar. Öğrencilerimiz gönül rahatlığı ile sadece sınavlarına konsantre olabilirler. Öğrenci ve ailelerimizin hiçbir endişesi olmasın” ifadelerini kullandı.

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