İkinci kattan düşen işçi yaralandı

Manisa’nın Kula ilçesinde bir binanın ikinci katındaki balkonda çalışırken dengesini kaybeden işçi, yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Kula ilçesi 4 Eylül Mahallesi Şehit Mehmet Ali Karaduman Caddesi üzerindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaat halindeki bir binanın ikinci katın balkonunda pen takma işlemi yapan Muhammet Toprak (26), bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten toprak zemine çakıldı. Toprak’ın düştüğünü gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralı Toprak’a ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı Toprak, burada yapılan ilk tedavilerin ardından ileri tetkik tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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