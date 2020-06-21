Minik Yaren'in ihmal sonucu öldüğünü söyleyen baba: Babalar Günü'ne evlatsız girdim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minik Yaren'in ihmal sonucu öldüğünü söyleyen baba: Babalar Günü'ne evlatsız girdim

DHA

Cemil SEVAL/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 3.5 yaşındaki kızı Yaren Evin Temel'i, geçirdiği bademcik ve geniz eti ameliyatı sonrası doktorların ihmali nedeniyle kaybettiklerini öne süren ailenin eline, 15 ay sonra Adli Tıp Kurumu'ndan rapor ulaştı. Gelen raporda anestezi uzmanı hatalı bulunurken, acılı baba Kubilay Temel (33) ise, "Bugün Babalar Günü ancak benim kızım bir ihmal sonucu yaşamını yitirdi. Babalar gününe evlatsız girdim. Acımız çok büyük" dedi. Turgutlu ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Kubilay ile Resime Temel (26) çiftinin ilk...

Minik Yaren'in ihmal sonucu öldüğünü söyleyen baba: Babalar Günü'ne evlatsız girdim

<br>Cemil SEVAL/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 3.5 yaşındaki kızı Yaren Evin Temel'i, geçirdiği bademcik ve geniz eti ameliyatı sonrası doktorların ihmali nedeniyle kaybettiklerini öne süren ailenin eline, 15 ay sonra Adli Tıp Kurumu'ndan rapor ulaştı. Gelen raporda anestezi uzmanı hatalı bulunurken, acılı baba Kubilay Temel (33) ise, "Bugün Babalar Günü ancak benim kızım bir ihmal sonucu yaşamını yitirdi. Babalar gününe evlatsız girdim. Acımız çok büyük" dedi.<br>Turgutlu ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Kubilay ile Resime Temel (26) çiftinin ilk çocuğu Yaren Evin Temel'de, sürekli tekrarlayan bademcik iltihabı görülmeye başladı. Çift, kızını, ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Yaren'in bademcikleri ile geniz etinin alınmasına karar verildi. Yaren, 2019 yılı 8 Mart sabahı ameliyat edildi. 1 saat süren ameliyatın ardından normal odaya alındı. Ancak küçük kızın durumu aniden ağırlaştı. Kalbi duran Yaren, ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Yaren, aynı gün saat 21.30'da yaşamını yitirdi. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan küçük Yaren, Turgutlu Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Adli Tıp Kurumu´ndan gelen raporda Minik Yaren´in ölümünden anestezi uzmanı sorumlu tutuldu. Raporda yazan sonuca göre; anestezi öncesi muayene formunda solunum sayısının kayıt altına alınmaması, buna bağlı olarak Minik Yaren´in yapılan otopsisinde akciğerlerinde enfeksiyon saptandığı bilgileri yer aldı.<br>ACILI BABANIN FERYADI<br>Metal ürünleri işleyen fabrikada işçi baba ile ev hanımı anne, kızının ölümünde ihmal bulunduğu iddiasıyla savcılığa şikayet dilekçesi verdi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı da iddialar üzerine  soruşturma başlattı. Her gün kızının eşyalarını kokladığını anlatan Temel, "Canımız yanıyor. İçimiz parçalanıyor. Kızımın ölümünün üzerinden dolu dolu 15 ay geçti. Ve en nihayetinde Adli Tıp Kurumu bize raporu gönderdi. Gelen raporda kızımın ihmal sonucu öldüğü ortaya çıktı. Özel hastanede çalışan anestezi uzmanı tarafından kızımın akciğeriyle ilgili ameliyat öncesi yapılması gereken bazı tetkikler yapılmamış. Bu nedenle ameliyattan çıktıktan sonra hayatını kaybetmiş. Bugün Babalar Günü ve kızım yanımda yok. Buradan savcımıza, hakimlerimize sesleniyorum. Lütfen gereken cezalar verilsin. Verilsin ki başkalarının canı yanmasın. Ben bu Babalar Günü'ne kızım olmadan girdim. Başkalarının başına böyle bir şey gelmesin" dedi. Temel ayrıca, maddi ve manevi tazminat için Turgutlu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde hukuk mücadelesi başlattıklarını kaydetti.<br>Anne Resime Temel de acısının her geçen gün tazelendiğini, sorumluların bir an önce cezalandırmasını istedi. Anne Temel, kızlarının ne anneler ne babalar gününde artık yanlarında olmayacağını anlattı.<br>DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Cemil SEVAL<br>2020-06-21 09:28:40<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Taksiye çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Taksiye çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Gelişigüzel atılan cerrahi maske karganın ayağına takıldı
YEREL HABERLER Gelişigüzel atılan cerrahi maske karganın ayağına ...
Akhisarspor’da korona virüs şoku Teknik Direktör Yılmaz Vural, futbolcular Burhan Eşer, Vrsajevic, Ergin Keleş dahil olmak üzere 12 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı Akhisarspor Kulübü Başkanı Fatih Karabulut: "Yılmaz hocam, oyuncularımızın ve diğer personelimizin sağlık durumları gayet iyi" "Yarın Altay maçımız var. Tüm oyuncularımız oynamak istiyor"
YEREL HABERLER Akhisarspor’da korona virüs şoku Teknik Direktör ...
Manisa FK, Ulusal Kulüp Lisansı’nı almaya hak kazandı
YEREL HABERLER Manisa FK, Ulusal Kulüp Lisansı’nı almaya hak kazandı
Akhisarspor'da testi pozitif çıkan futbolcular belli oldu. 12 isim dışındaki diğer testler negatif
YEREL HABERLER Akhisarspor'da testi pozitif çıkan futbolcular belli oldu. ...
MER Koleji şimdi de 'Yeşil Bayrak' sahibi olmaya hak kazandı
YEREL HABERLER MER Koleji şimdi de 'Yeşil Bayrak' sahibi olmaya hak ...
Akhisarspor korona virüs ile sarsıldı Tekrar test yaptıracak olan Akhisarspor, 14 gün karantinaya alınabilir
YEREL HABERLER Akhisarspor korona virüs ile sarsıldı Tekrar test ...
Selendi’de LGS heyecanı yaşandı
YEREL HABERLER Selendi’de LGS heyecanı yaşandı
Manisa’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Manisa’da uyuşturucu operasyonu
Korona virüs tanısı konulan öğrenci okulda tek başına sınava girdi
YEREL HABERLER Korona virüs tanısı konulan öğrenci okulda tek başına ...
Manisa FK'da tempo arttı
YEREL HABERLER Manisa FK'da tempo arttı
Kontrolden çıkan cip şarampole uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan cip şarampole uçtu: 1 yaralı
Manisa FK’da tempo yoğun
YEREL HABERLER Manisa FK’da tempo yoğun
Manisa'da bir sokaktaki karantina sona eriyor
YEREL HABERLER Manisa'da bir sokaktaki karantina sona eriyor
İkinci kattan düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER İkinci kattan düşen işçi yaralandı
MER Koleji Manisa Kampüsünde ilk LGS heyecanı
YEREL HABERLER MER Koleji Manisa Kampüsünde ilk LGS heyecanı
Akhisar Belediyesi karantinadaki vatandaşları yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesi karantinadaki vatandaşları yalnız ...
Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
Vali Deniz'den veda mesajı
YEREL HABERLER Vali Deniz'den veda mesajı
Turgutlu’da okullar LGS’ye hazır
YEREL HABERLER Turgutlu’da okullar LGS’ye hazır
Salihli'de mevsimlik işçilere hijyen paketi
YEREL HABERLER Salihli'de mevsimlik işçilere hijyen paketi
Soma'ya yapılacak yatırımları görüştüler
YEREL HABERLER Soma'ya yapılacak yatırımları görüştüler
Haşereyle mücadeleye yakın takip
YEREL HABERLER Haşereyle mücadeleye yakın takip
Başkan Akın da kıyafetlerini bağışladı Başkan Akın ve ekibi ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Akın da kıyafetlerini bağışladı Başkan Akın ve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X