Manisa FK'da Arslan takımından memnun

<br>MANİSA, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hedefini Play-Off olarak belirleyen Manisa Futbol Kulübü birinci etap kamp çalışmalarını tamamladı. Koronavirüs salgınının ardından temmuz ayının ortasında başlayacak sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten teknik direktör Cihat Arslan oyuncularının performansından memnun kaldığını söyledi.<br>Arslan, "Sıcak havalara rağmen çok iyi bir çalışma dönemi geçirdik. İlk etap çalışmalarımız temel kuvvet ve kondisyon ağırlıklı geçti. Futbolcularımıza gösterdikleri başarılı performansları nedeniyle teşekkür ediyorum. Ayrıca kulüp çalışanlarımıza da teşekkür ederim. 1. etap kamp dönemini başarılı bir şekilde tamamladık. Futbolcularımıza 2 gün izin verdik. Pazartesi akşamı çalışmalarımıza kaldığımız yerden yeniden başlayacağız" ifadelerini kullandı. <br> DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)<br>2020-06-21 12:51:14<br>

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