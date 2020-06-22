Alaşehir'in en yaşlı kadını Babalar Günü'nde hayatını kaybetti 

<br>Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) - MANİSA'ın Alaşehir ilçesinin en yaşlı insanı 111 yaşındaki Hanım Ölmez, babalar Günü'nde hayatını kaybetti.<br>Alaşehir Hacıaliler Mahallesi´nde oturan ve Alaşehir´in en yaşlı kişisi olan 5 çocuk annesi 111 yaşındaki Hanım Ölmez, bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, 5 Mayıs Anneler Günü´nde Hanım Ölmez´i evinde ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutlamıştı. 111 ylaşındaki Hanım Ölmez, Babalar Günü´nde yaşlılığa bağlı nedenlerle hayata gözlerini yumdu. Hacıaliler Camiinde kılınan namazdan sonra Ölmez'in cenazesi Hacıaliler Mezarlığında toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN<br>2020-06-21 23:56:59<br>
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