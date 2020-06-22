Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir zamanlar ‘kuş cennetiydi, şimdi kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya Göl kurumaya başladı tekneler karaya oturdu Su kuşları için önemli üreme, göç ve kışlama alanı olan Marmara Gölü son dönemlerde yaşadığı su kaybı nedeniyle kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor Gölün çevresindeki mahallelerde yaşayan ve geçimlerini balıkçık ve tarımla sağlayan vatandaşlar göldeki suyun çekilmesinden endişeli Kurumaya yüz turan Marmara Gölü havadan görüntülendi Tekelioğlu Mahalle Muhtarı Selim Selvioğlu: “Gölün durumu görüldüğü gibi yüzde 20 su kaldı. Kuşlarımız kalmadı artık. Sözde kuş cenneti ama kuş kalmadı"

İHA

Manisa'nın "kuş cenneti" olarak bilinen ve balıkçılıkla geçimini sağlayan birçok vatandaşın adeta can damarı olan Marmara Gölü'nde suların çekilmesi tehlikeli boyutlara ulaştı. Su seviyesi 1,5 metrenin altına düşen gölü göçmen kuşlar terk etmeye başlarken, balıkçılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar da avlanamadığı için teknelerini karaya çekti.

Bir zamanlar ‘kuş cennetiydi, şimdi kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya Göl kurumaya başladı tekneler karaya oturdu Su kuşları için önemli üreme, göç ve kışlama alanı olan Marmara Gölü son dönemlerde yaşadığı su kaybı nedeniyle kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor Gölün çevresindeki mahallelerde yaşayan ve geçimlerini balıkçık ve tarımla sağlayan vatandaşlar göldeki suyun çekilmesinden endişeli Kurumaya yüz turan Marmara Gölü havadan görüntülendi Tekelioğlu Mahalle Muhtarı Selim Selvioğlu: “Gölün durumu görüldüğü gibi yüzde 20 su kaldı. Kuşlarımız kalmadı artık. Sözde kuş cenneti ama kuş kalmadı"

Manisa’nın “kuş cenneti” olarak bilinen ve balıkçılıkla geçimini sağlayan birçok vatandaşın adeta can damarı olan Marmara Gölü’nde suların çekilmesi tehlikeli boyutlara ulaştı. Su seviyesi 1,5 metrenin altına düşen gölü göçmen kuşlar terk etmeye başlarken, balıkçılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar da avlanamadığı için teknelerini karaya çekti.
Marmara Gölü son dönemlerde yaşadığı su kaybı nedeniyle kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Manisa'nın Salihli ve Gölmarmara ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Marmara Gölü’nde balıkçılar, kuraklık nedeniyle göle açılamıyor. 7 mahallenin geçim kaynağı olan balıkçılığın yanı sıra tarımsal sulamanın da başlayacak olması göl çevresinde yaşayan vatandaşların endişesini artıyor. Gediz Ovası'nı sulamak amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kurulan setlerle “suni depolama gölü" olarak da kullanılan 320 milyon metreküp kapasiteli Marmara Gölü, tepeli pelikan, karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil olmak üzere 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapıyor.
Gölün kuruması nedeniyle nesli koruma altında bulunan kuş türleri de gölde yavru yapamadıkları için gölü terk etmeye başladı. Bölgede balıkçılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar da artık gölden balık çıkmadığı için teknelerini karaya çekmek zorunda kaldı. Su seviyesinin 1,5 metreye düşmesi nedeniyle taban otlarının yüzeye çıktığı gölde balıkçıların ağları da otlara takılmaya başladı. Gölün kurumasından endişe eden vatandaşlar, gölün kurtarılması için çalışma yapılmasını bekliyor.

“Her sene daha kötüye gidiyor”
Gölde balıkçılık yapan Cevdet Erefe, göldeki otlar nedeniyle ağ atılamadığını belirterek “Aşırı bir düşüklük var. Gölün her tarafı ot içerisinde. Sular sığ. Ağ atıyoruz, otun olmasından dolayı ağ dibe iniyor. Bu yüzden balık tutamıyoruz. Bu su derin olsa dalga yapar otları kıyıya atar böylece gölün otu arınır. Göl sığ olduğu ve kuvvetli dalga yapamadığı için otlardan arınmıyor. Her sene daha kötüye gidiyor” dedi.

“Yakında sulamalar da açıldığı zaman muhtemelen 60, 70 santimetreye düşer”
Sulama sezonun başlamasıyla birlikte göldeki su seviyesinin daha da düşeceğinden endişe eden Erefe, “Yağışların olmaması ve bir de bizim gölü besleyen bir çay vardı. O çayın önüne de Gördes Barajı yapıldı. Baraj yapıldıktan sonra buraya su gelmeyince bu hale geldi. Balıkçılığı da etkiyor. Su olmayınca balık nereden olsun. Su olursa balık olacak. 90 bin dönümse gölümüzün istimlak alanı, belki de şimdi 40 bin dönüm anca kaldı. O da sığ. Kayıklar gölde zor hareket ediyor. En derin yerde 1,5 metreyi bulmaz. Yakında sulamalar da açıldığı zaman muhtemelen 60, 70 santimetreye düşer. Buraya su getirilecek bir çare bakılması gerekiyor. Demirköprü Barajında aşırı su olursa buraya su verecekler. Ama orası da kendini besleyemediği için oradan da veremiyorlar. Ama başka yerlerden pompa ve ya salma su yöntemiyle, biraz işçiliği de var onun ama öyle bir şey olursa göl kurtulur belki” diye konuştu.

“Gölün şu an yerli kuşları bile kalmadı”
Kuş cenneti olarak bilinen göle kuşların gelmediğini belirten Erefe, “Eski kuşlar gelmiyor. Eskiden bu gölün derin olduğu zamanlarda baktığımız zaman kuştan gölün üstü görülmezdi. Gölün şu an yerli kuşları bile kalmadı. Baktığımız zaman gölün üzerinde kuş gözükmüyor. Su olacak ki sazlıklarda yavrulama yapması lazım kuşun. Su olmayınca kuş barınamadığı için terk ettiler bizim bu bölgeyi” ifadelerini kullandı.
Gölde balıkçılığın tamamen bittiğini belirten balıkçı Ferhat Karaca, “Gördes barajı kurulunca bize gelen kaynağı Gördes Barajı’ndan kesip Menemen Çayına bedava akmasının sebebidir bu. Bir de mantıksız bir sulama sistemi var. Mahalle halkı bu suyu kullanamıyor ama diğer mahalleler bu suyu kullanabiliyor. Balıkçılık tamamiyle bitmiş durumda. Etrafta 10 tane mahalle var. Arazisi olmayan vatandaşların balıkçılıktan faydalanması için bu gölün mutlaka dolması gerekiyor” diye konuştu.
Göldeki doluluk oranının 4’te 1’e düştüğünü söyleyen çiftçi Mustafa Pekkara, “Marmara Gölü şu an doluluk 4’te 1’e düştü. Gölün önüne baraj kurulması nedeniyle gölümüze gelen yağmur suları barajlara gittiği için gölümüze su girmiyor. Yağış bu yıl güzel oldu. Yine fena değildi ama önünde baraj var. Çiftçiler ve balıkçılar etkilendi. Tek köy değil, bütün gölün etrafında 78 köy ve ova etkileniyor. Gölün hem devletimize de faydası var. Mahsul ekersen alırsın, sularsın hem devlet de kazanır sen de kazanırsın” dedi.
Gölde yaşayan kuşların da kalmadığını belirten Pekkara, “Şu an fazla kuş da kalmadı. Bir de gölün içi balık ölüsüyle dolu. Ottan dolayı kıyıya vurmuyor ama içerde balık ölüsü çok fazla” ifadelerini kullandı.

“Balık çıkmadığı için göle giden yok”
Bölgede artık balıkçılığın kalmadığını belirten Tekelioğlu Mahalle Muhtarı Selim Selvioğlu, “Gölün durumu görüldüğü gibi yüzde 20 su kaldı. Kuşlarımız kalmadı artık. Sözde kuş cenneti ama kuş kalmadı. Kuşların çoğu öldü, kalanlar da bunlar işte bataklık gibi bir şey oldu. Geçen sene de su seviyesi düşüktü. Balıkçılık hiç olmadı gibi. Bizim köyümüzün yüzde 80’i balıkçılıktan geçiniyor. Su varken balık iyiydi. Su düşünce balık da olmadı. 2 senedir balık da yok. Burada 60 kayık göle gidiyordu. 56 kayık burada var, 56 kayık da orada var. Onlar da devamlı gitmiyor. Balık çıkmadığı için göle giden yok” diye konuştu.
Gölün tamamen kurumasından endişe ettiklerini belirten Muhtar Selvioğlu, “Buranın ana kaynağı Gördes Barajının olduğu alandan besleniyordu. Baraj yapılınca, baraj da su tutmuyormuş diyorlar, orası yapılınca bu göl her sene çekiliyor. Her halde böyle giderse birkaç yıla kuruyacak” dedi.
Koruma altında bulunan ve pek çok göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan Marmara Gölü’nün endişe verici durumu havadan görüntülendi. Bataklığı andıran gölde, tabandaki otların yüzeye ulaşması ve sığ hali açıkça görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alaşehir'in en yaşlı kadını Babalar Günü'nde hayatını kaybetti 
YEREL HABERLER Alaşehir'in en yaşlı kadını Babalar Günü'nde hayatını ...
Asırlık çınar 111 yaşında vefat etti Manisa'nın Alaşehir ilçesinin en yaşlısı olan Hanım Ölmez 111 yaşında hayatını kaybetti Anneler Günü’nde unutulmayan Ölmez, Babalar Gününde dünyaya veda etti
YEREL HABERLER Asırlık çınar 111 yaşında vefat etti Manisa'nın ...
Bakan Kasapoğlu minik kaykaycının çağrısını cevapsız bırakmadı Minik kaykaycı sosyal medyadan Bakan Kasapoğlu’na seslendi
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu minik kaykaycının çağrısını cevapsız ...
Kula İYİ Parti’de mevcut başkan güven tazeledi
YEREL HABERLER Kula İYİ Parti’de mevcut başkan güven tazeledi
Yapılan çalışmayla hem konforlu hem güvenli ulaşım sağlandı
YEREL HABERLER Yapılan çalışmayla hem konforlu hem güvenli ulaşım ...
YEGEM’de kayıtlar başladı
YEREL HABERLER YEGEM’de kayıtlar başladı
(Özel) Bu mahalledekiler yüzlerce yıldır geçimlerini çömlek yaparak sağlıyor Mahalle kadınlarının ilkel yöntemlerle yaptıkları çömlekler büyük ilgi görüyor
YEREL HABERLER (Özel) Bu mahalledekiler yüzlerce yıldır geçimlerini ...
Yunuskent 2. Etapta 215 konut için kuralar çekildi
YEREL HABERLER Yunuskent 2. Etapta 215 konut için kuralar çekildi
Manisa FK'da Arslan takımından memnun
YEREL HABERLER Manisa FK'da Arslan takımından memnun
Babasının elini öptü tüm babaların gününü kutladı
YEREL HABERLER Babasının elini öptü tüm babaların gününü kutladı
Teknik Direktör Cihat Arslan çalışmalardan memnun
YEREL HABERLER Teknik Direktör Cihat Arslan çalışmalardan memnun
Minik Yaren'in ihmal sonucu öldüğünü söyleyen baba: Babalar Günü'ne evlatsız girdim
YEREL HABERLER Minik Yaren'in ihmal sonucu öldüğünü söyleyen baba: ...
Taksiye çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Taksiye çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Gelişigüzel atılan cerrahi maske karganın ayağına takıldı
YEREL HABERLER Gelişigüzel atılan cerrahi maske karganın ayağına ...
Akhisarspor’da korona virüs şoku Teknik Direktör Yılmaz Vural, futbolcular Burhan Eşer, Vrsajevic, Ergin Keleş dahil olmak üzere 12 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı Akhisarspor Kulübü Başkanı Fatih Karabulut: "Yılmaz hocam, oyuncularımızın ve diğer personelimizin sağlık durumları gayet iyi" "Yarın Altay maçımız var. Tüm oyuncularımız oynamak istiyor"
YEREL HABERLER Akhisarspor’da korona virüs şoku Teknik Direktör ...
Manisa FK, Ulusal Kulüp Lisansı’nı almaya hak kazandı
YEREL HABERLER Manisa FK, Ulusal Kulüp Lisansı’nı almaya hak kazandı
Akhisarspor'da testi pozitif çıkan futbolcular belli oldu. 12 isim dışındaki diğer testler negatif
YEREL HABERLER Akhisarspor'da testi pozitif çıkan futbolcular belli oldu. ...
MER Koleji şimdi de 'Yeşil Bayrak' sahibi olmaya hak kazandı
YEREL HABERLER MER Koleji şimdi de 'Yeşil Bayrak' sahibi olmaya hak ...
Akhisarspor korona virüs ile sarsıldı Tekrar test yaptıracak olan Akhisarspor, 14 gün karantinaya alınabilir
YEREL HABERLER Akhisarspor korona virüs ile sarsıldı Tekrar test ...
Selendi’de LGS heyecanı yaşandı
YEREL HABERLER Selendi’de LGS heyecanı yaşandı
Manisa’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Manisa’da uyuşturucu operasyonu
Korona virüs tanısı konulan öğrenci okulda tek başına sınava girdi
YEREL HABERLER Korona virüs tanısı konulan öğrenci okulda tek başına ...
Manisa FK'da tempo arttı
YEREL HABERLER Manisa FK'da tempo arttı
Kontrolden çıkan cip şarampole uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan cip şarampole uçtu: 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X