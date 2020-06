Yurt dışına Manisa'dan yarış atı eyeri

<br>Cemil SEVAL Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 44 yıllık saraciye ustası Emin Kuzucuoğlu (56), yarış atları için ürettiği eyerleri Dubai'nin ardından Rusya, Çin ve Almanya başta olmak üzere bir çok ülkeye ihraç etmeye başladı.<br>Alaşehir'de baba mesleği saraçlığı 44 yıldır yaşatan, evli ve 1 çocuk babası Emin Kuzucuoğlu, 60 metrekarelik dükkanından Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki 7 emirlikten biri olan Dubai'ye geçen yıl yarış atı eyeri ihraç etmeye başladı. Soğuksu Mahallesi, Filedelfia Caddesi'ndeki Kurşunlu Han'da bulunan dükkanında iki işçisiyle birlikte eyerin yanı sıra dizgin, ahır çulu, blanket, bandaj imalatı da yapan Kuzucuoğlu, ürünlerinde hakiki dana derisi kullandıklarını söyledi. Ürettikleri eyerlerin İngiliz ve Arap taylarına uygun olduğunu, geçen yıl numune olarak Dubai'ye gönderdikleri 2 ayrı eyerin beğenildiğini belirten Kuzucuoğlu, tanesi 100 dolar olan eyerlerden her ay 50 adet sipariş aldıklarını söyledi. Dubai'ye ihracata başlamalarının hikayesini de anlatan Kuzucuoğlu, "Dubai'de çalışan bir arkadaşımın yarış atları var. Patronuna benim yarış atları için eyer ürettiğimi anlatmış. O da numune istemiş. Gönderdik, beğenildi. 3 kilo 500 gram ağırlığındaki eyerlerimizi 1 yıldır Dubai'ye gönderiyoruz. Dubai'ye düzenli olarak her ay eyer gönderiyoruz ancak bunun yanı sıra Çin, Almanya, Rusya gibi ülkelere de zaman zaman gelen siparişlere göre gönderim sağlıyoruz. Zamanla ihraç ettiğimiz eyer sayısının artacağına inanıyorum" dedi.<br>`EYERLERİMİZ TAMAMEN EL İŞÇİLİĞİ´<br>Eyerleri yüzde 100 doğal dana derisinden yaptıklarını belirten Kuzucuoğlu, "Eyerlerimizde iskelet yoktur. Eyerlerimiz garantili ve tamamen el işçiliğidir. Şu an yoğun olarak Dubai ile çalışıyoruz. Eyerlerimizi aynı zamanda iç piyasaya da veriyoruz. Hipodromlarda yarış yapan atlar için de pazarımız var. Eyerlerimizi iç piyasada ise 50 dolara satıyoruz" diye konuştu.<br>Kuzucuoğlu, yurt dışından müşteri sayısını artırarak ekonomiye daha çok katkı sağlamayı hedeflediklerini de söyledi.<br>DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Cemil SEVAL Nurettin DOĞAN<br>2020-06-22 09:12:52<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.