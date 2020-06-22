Gürle'nin yenilenen yolunda çizgi çalışması da tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürle'nin yenilenen yolunda çizgi çalışması da tamamlandı

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Gürle Mahallesine bağlantıyı sağlayan yolda gerçekleştirdiği yol yapım uygulamasının ardından mevcut güzergahta, çizgi CTP ve trafik levha çalışmasını da tamamladı. Gürle yolu, yeni görünümüyle hem daha güzel, hem de daha güvenli bir hale geldi.

Gürle'nin yenilenen yolunda çizgi çalışması da tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Gürle Mahallesine bağlantıyı sağlayan yolda gerçekleştirdiği yol yapım uygulamasının ardından mevcut güzergahta, çizgi CTP ve trafik levha çalışmasını da tamamladı. Gürle yolu, yeni görünümüyle hem daha güzel, hem de daha güvenli bir hale geldi.
İl genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarına aralıksız olarak devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Gürle Mahallesi'ne bağlantıyı sağlayan 3 kilometrelik güzergahta sıcak asfalt ve beton yol uygulamasını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmasının ardından mevcut güzergahta, çizgi, CTP ve levha çalışmasını da tamamlayarak trafikte güveni sağladı. Yapılan bu çalışmalar mahalle sakinlerinin yanı sıra, özellikle hafta sonu Gürle Mahallesi’ne piknik yapmak için giden vatandaşları da memnun etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediyenin buğdayları ihtiyaç sahiplerine un oluyor Saruhanlı Belediyesine ve Belediye Başkanı Zeki Bilgin’e ait arazilere ekilen buğdayların hasadına başladı Hasattan elde edilen buğdaylar una dönüştürülüp ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak
YEREL HABERLER Belediyenin buğdayları ihtiyaç sahiplerine un ...
Yurt dışına Manisa'dan yarış atı eyeri
YEREL HABERLER Yurt dışına Manisa'dan yarış atı eyeri
Bir zamanlar ‘kuş cennetiydi, şimdi kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya Göl kurumaya başladı tekneler karaya oturdu Su kuşları için önemli üreme, göç ve kışlama alanı olan Marmara Gölü son dönemlerde yaşadığı su kaybı nedeniyle kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor Gölün çevresindeki mahallelerde yaşayan ve geçimlerini balıkçık ve tarımla sağlayan vatandaşlar göldeki suyun çekilmesinden endişeli Kurumaya yüz turan Marmara Gölü havadan görüntülendi Tekelioğlu Mahalle Muhtarı Selim Selvioğlu: “Gölün durumu görüldüğü gibi yüzde 20 su kaldı. Kuşlarımız kalmadı artık. Sözde kuş cenneti ama kuş kalmadı"
YEREL HABERLER Bir zamanlar ‘kuş cennetiydi, şimdi kuraklık ...
Alaşehir'in en yaşlı kadını Babalar Günü'nde hayatını kaybetti 
YEREL HABERLER Alaşehir'in en yaşlı kadını Babalar Günü'nde hayatını ...
Asırlık çınar 111 yaşında vefat etti Manisa'nın Alaşehir ilçesinin en yaşlısı olan Hanım Ölmez 111 yaşında hayatını kaybetti Anneler Günü’nde unutulmayan Ölmez, Babalar Gününde dünyaya veda etti
YEREL HABERLER Asırlık çınar 111 yaşında vefat etti Manisa'nın ...
Bakan Kasapoğlu minik kaykaycının çağrısını cevapsız bırakmadı Minik kaykaycı sosyal medyadan Bakan Kasapoğlu’na seslendi
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu minik kaykaycının çağrısını cevapsız ...
Kula İYİ Parti’de mevcut başkan güven tazeledi
YEREL HABERLER Kula İYİ Parti’de mevcut başkan güven tazeledi
Yapılan çalışmayla hem konforlu hem güvenli ulaşım sağlandı
YEREL HABERLER Yapılan çalışmayla hem konforlu hem güvenli ulaşım ...
YEGEM’de kayıtlar başladı
YEREL HABERLER YEGEM’de kayıtlar başladı
(Özel) Bu mahalledekiler yüzlerce yıldır geçimlerini çömlek yaparak sağlıyor Mahalle kadınlarının ilkel yöntemlerle yaptıkları çömlekler büyük ilgi görüyor
YEREL HABERLER (Özel) Bu mahalledekiler yüzlerce yıldır geçimlerini ...
Yunuskent 2. Etapta 215 konut için kuralar çekildi
YEREL HABERLER Yunuskent 2. Etapta 215 konut için kuralar çekildi
Manisa FK'da Arslan takımından memnun
YEREL HABERLER Manisa FK'da Arslan takımından memnun
Babasının elini öptü tüm babaların gününü kutladı
YEREL HABERLER Babasının elini öptü tüm babaların gününü kutladı
Teknik Direktör Cihat Arslan çalışmalardan memnun
YEREL HABERLER Teknik Direktör Cihat Arslan çalışmalardan memnun
Minik Yaren'in ihmal sonucu öldüğünü söyleyen baba: Babalar Günü'ne evlatsız girdim
YEREL HABERLER Minik Yaren'in ihmal sonucu öldüğünü söyleyen baba: ...
Taksiye çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Taksiye çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Gelişigüzel atılan cerrahi maske karganın ayağına takıldı
YEREL HABERLER Gelişigüzel atılan cerrahi maske karganın ayağına ...
Akhisarspor’da korona virüs şoku Teknik Direktör Yılmaz Vural, futbolcular Burhan Eşer, Vrsajevic, Ergin Keleş dahil olmak üzere 12 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı Akhisarspor Kulübü Başkanı Fatih Karabulut: "Yılmaz hocam, oyuncularımızın ve diğer personelimizin sağlık durumları gayet iyi" "Yarın Altay maçımız var. Tüm oyuncularımız oynamak istiyor"
YEREL HABERLER Akhisarspor’da korona virüs şoku Teknik Direktör ...
Manisa FK, Ulusal Kulüp Lisansı’nı almaya hak kazandı
YEREL HABERLER Manisa FK, Ulusal Kulüp Lisansı’nı almaya hak kazandı
Akhisarspor'da testi pozitif çıkan futbolcular belli oldu. 12 isim dışındaki diğer testler negatif
YEREL HABERLER Akhisarspor'da testi pozitif çıkan futbolcular belli oldu. ...
MER Koleji şimdi de 'Yeşil Bayrak' sahibi olmaya hak kazandı
YEREL HABERLER MER Koleji şimdi de 'Yeşil Bayrak' sahibi olmaya hak ...
Akhisarspor korona virüs ile sarsıldı Tekrar test yaptıracak olan Akhisarspor, 14 gün karantinaya alınabilir
YEREL HABERLER Akhisarspor korona virüs ile sarsıldı Tekrar test ...
Selendi’de LGS heyecanı yaşandı
YEREL HABERLER Selendi’de LGS heyecanı yaşandı
Manisa’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Manisa’da uyuşturucu operasyonu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X