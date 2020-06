ŞEGEM yeni yerinde hizmete başladı

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi (ŞEGEM) korona virüs tedbirleri kapsamında ara verdiği eğitimlerine yeni hizmet binasında yeniden başladı. 10 sınıfın bulunduğu ŞEGEM’de tedbirler kapsamında aynı anda 160 öğrenciye hizmet verilebilecek.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi (ŞEGEM), Şehzadeler Belediyesi’nin boşalttığı eski hizmet binasına taşındı ve korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen eğitimler yeniden başladı. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Kuşçuoğlu ve Müdür Yardımcısı Orhan Çelik, yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Kuşçuoğlu, “Şehzadeler Belediyesi’nin yeni Gençlik Merkezi binasında incelemelerde bulunduk. Binanın kursların açılmasına uygun olarak tanzim edildiği, pandemi kurallarına göre kursiyerler yerleştirildiğinde 160 öğrencinin eğitim göreceği şekilde dizayn edildiği, her ayrıntının düşünüldüğü görülmüştür. Özel okul gibi sadece eğitim için hazırlanan binada Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak eğitimlerimize devam edeceğiz. Halkımıza hizmet noktasında bize bu ortamı sağlayan ve her zaman eğitimin yanında olan Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik’e çok teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.



“İlçemize hayırlı olsun”

Şehzadeler Belediyesi’nin her zaman eğitime önem verdiğini kaydeden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise, “Korona virüs tedbirleri kapsamında, Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezimizde eğitimlerimize ara vermiştik. Süreç içerisinde merkezimizdeki kurslarımızda sınavlara hazırlanan öğrenci kardeşlerimizi yalnız bırakmamış, uzaktan eğitim ile sınav hazırlıklarına yardımcı olmaya devam etmiştik. Bu esnada merkezimizi yeni hizmet binasına taşıdık ve gerekli düzenlemeleri yaptık. Gençlik Merkezimizde kontrollü sosyal hayatımızın başlaması ile birlikte eğitimlerimiz de yeniden başladı. Yeni hizmet binası sadece eğitime ayrılan bir birim oldu. Burada 10 tane sınıfımız bulunuyor. Tedbirler ışığında 160 öğrenciye aynı anda eğitim verme imkanını da sahibiz. Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezimizin yeni hizmet binası ilçemize hayırlı olsun.” diye konuştu.

