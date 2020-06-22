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Manisa’nın tek skate parkı Akhisar’da açıldı Başkan Dutlulu gençlere sözünü tuttu, Skate Park hizmete açıldı

İHA

Manisa'da tek olma özelliğine sahip olan Skate Park, Akhisar Belediyesi tarafından hizmete açıldı. Park, bisiklet, paten ve kaykay sporuna ilgi gösteren gençlerin gözde mekanı oldu.

Manisa’nın tek skate parkı Akhisar’da açıldı Başkan Dutlulu gençlere sözünü tuttu, Skate Park hizmete açıldı

Manisa’da tek olma özelliğine sahip olan Skate Park, Akhisar Belediyesi tarafından hizmete açıldı. Park, bisiklet, paten ve kaykay sporuna ilgi gösteren gençlerin gözde mekanı oldu.
Akhisarlı gençlerin uzun yıllardır hayalini kurduğu Skate Park, Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatları sonucunda hazır hale getirildi ve sporcuların hizmetine sunuldu. Başkan Besim Dutlulu, seçimlerden önce gençlere verdiği sözü tutarak Hürriyet Mahallesindeki 300 metrekarelik boş alanda Skate Park oluşturdu. Sporcu gençler, yapılan hizmetten dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Tamamen profesyonel ekipler tarafından beton zemine yapılan park, Manisa genelinde tek olma özelliği taşıyor.
Göreve başlamadan önce gençlere Skate Park sözü veren Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisarlı gençlerin rüyalarını gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, parkın hayırlı olmasını diledi. Çocukları ile birlikte parkı ziyaret ederek, grafiti yapan gençlerle parkı boyayan Başkan Dutlulu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Göreve başlamadan önce gençlerimizden bize böyle bir park talebi gelmişti. Çocuklarımız bu sporu yapmak için çevre illere gitmek zorunda kalıyorlardı. Bu gün onlara verdiğimiz sözümüzü tutmanın gururunu yaşıyoruz. Akhisar’da bu spor ile uğraşan oldukça fazla gencimiz var. Hizmete açtığımız bu parkta gençlerimiz hem spor yapıyorlar hem de aynı spor ile uğraşan arkadaşlarıyla sosyalleşerek keyifli vakit geçiriyorlar. Her zaman gençleri dinleyen ve onların fikirlerini önemseyen bir yönetim anlayışına sahip olduk. Parkı oluştururken de yine gençlerimizin öneri ve tavsiyelerini esas aldık. Umarım beğenirler. Akhisarlı gençlerimize hayırlı olsun."

“Böyle bir park Manisa genelinde yok”
Profesyonel olarak kaykay sporuyla ilgilenen Barış Söğütlüdağ, “Yaklaşık 89 yıldır kaykay sporu ile ilgileniyorum. Akhisarlılar bu spor kültürünü de tanısınlar diye arkadaşlarımızla ciddi bir emek harcıyoruz. Bu park bizim için geç gelen bir zafer oldu. Çok sevindik. Çünkü böyle bir park Manisa genelinde yok. Bizim için çok büyük bir lütuf. Belediye Başkanımız sağ olsun, bu işi yapan sporcular ile görüşerek, onlardan fikirler alarak burayı yaptırdı. Tüm sporcu arkadaşlarımız adına Besim Başkan’a teşekkür ederiz. Bu park sayesinde hem yarışmalara hazırlanabileceğiz hem de genç kardeşlerimize bu sporu öğretebileceğiz” diye konuştu.

“Gençleri dinleyen ve anlayan bir belediyemiz olduğu için şanslıyız”
Gençleri dinleyen ve anlayan bir belediye yönetimine sahip oldukları için çok şanslı olduklarını ifade eden genç sporcu Ahmet Dolgun, “Yaklaşık 78 yıldır böyle bir park için talepte bulunuyorduk. Belediye Başkanımız Besim Dutlulu göreve geldikten sonra bir kere rica ettik ve söz verdiği tarihte parkımızı açtı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Önceden bu sporu kendi imkanlarımız ile şehir içerisinde yapıyorduk. Şimdi daha profesyonel şekilde sporumuzu yapabiliyoruz. Gençleri dinleyen ve anlayan bir belediyemiz olduğu için çok şanslıyız. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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