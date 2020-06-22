Meteorolojiden Manisa için kuvvetli yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Haziran Salı günü Manisa için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 23.06.2020 Salı günü sabah saatlerinden itibaren Manisa’da yerel olarak kuvvetli (2150 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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