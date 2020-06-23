Turgutlu'da 10 dakikalık yağmurla yollar göle döndü

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<br>Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle dönerken, bazı mahallelerde su baskınları yaşandı.<br>Turgutlu'da, saat 17.00 sıralarında başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 10 dakika boyunca şiddetli şekilde yağan yağmur nedeniyle caddeler göle döndü. Mustafa Kemal Mahallesi'nde tıkanan rögarlardan dolayı sokaklar sular içinde kaldı. Musulcalı Mahallesi'nde de su baskınları yaşandı. MASKİ, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler ve Turgutlu Belediyesi ekipleri tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ<br>2020-06-23 18:55:15<br>

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