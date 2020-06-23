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Kesik kol cinayetini itiraf eden zanlıya, keşif yaptırıldı

DHA

Cemil SEVAL/SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde, Özcan Eren'i (22) öldürüp cesedini parçalara bölerek baraj göletlerine attığı iddiasıyla tutuklanan Mehmet Tahta, bugün cinayeti işlediğini itiraf etti. Tahta ifadesinde, "Cinayeti tek başıma işledim. Veteriner Hekimlik ofisimin depo kısmında kendisiyle tartıştık. Bana küfür etti. Ben de öldürdüm. Sonra da parçalara ayırarak farklı farklı bölgelere bıraktım" dedi. Cinayet zanlısı Mehmet Tahta'ya keşif yaptırıldı. Sevişler Mahallesi'nde baraj gölü kıyısında 14 Mart günü vatandaşlar omuz bölgesinden kesilmiş insan kolu buldu. İhbar...

Kesik kol cinayetini itiraf eden zanlıya, keşif yaptırıldı

<br>Cemil SEVAL/SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde, Özcan Eren'i (22) öldürüp cesedini parçalara bölerek baraj göletlerine attığı iddiasıyla tutuklanan Mehmet Tahta, bugün cinayeti işlediğini itiraf etti. Tahta ifadesinde, "Cinayeti tek başıma işledim. Veteriner Hekimlik ofisimin depo kısmında kendisiyle tartıştık. Bana küfür etti. Ben de öldürdüm. Sonra da parçalara ayırarak farklı farklı bölgelere bıraktım" dedi. Cinayet zanlısı Mehmet Tahta'ya keşif yaptırıldı.<br>Sevişler Mahallesi'nde baraj gölü kıyısında 14 Mart günü vatandaşlar omuz bölgesinden kesilmiş insan kolu buldu. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Polis ve jandarma, kesik kolun Bayat Mahallesi'nde oturan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Özcan Eren'e ait olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı. Mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarından Eren'in son olarak ilçe çıkışında, veteriner kliniği sahibi Mehmet Tahta'nın (33) otomobilinde görüldüğü belirlendi. Görüntülerden Tahta'nın ilçeye yalnız döndüğü ortaya çıktı. Mehmet Tahta'nın cep telefonunun da Sevişler Baraj Gölü'nden sinyal verdiği saptandı.<br>Tüm bu bilgilerin ardından kaçırılan Eren'in dedesinden 450 bin TL fidye istendiği belirlendi. Bunun üzerine jandarma ve polis, ortak operasyonla veteriner hekim Tahta'yı yakaladı. Gözaltına alınan Tahta, ifadesinde Özcan Eren'in dedesine gönderilen fidye mektubunu yazdığını ancak cinayeti kendisinin işlemediğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tahta, çıkardığı mahkemece tutuklandı. Kesik kolun ait olduğu insan bedeninin bulunması için Sevişler Baraj Gölü'nde 17 Mart günü yapılan ve 3 saat süren arama çalışmalarında kesik baş ile ayak ve bacak parçaları, ertesi gün de bacak parçası bulundu.<br>ŞİŞE TOPLAYAN KİŞİ BULDU<br>İki gün sonra, İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nden gelen 1'i dalgıç 5 kişilik ekip, Manisa Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando birliğinden 50 personel, AFAD ve polis ekiplerinin katılımıyla yapılan aramalarda ise Sevişler Baraj Gölü'ne 42 kilometre mesafedeki Karacakaş Mahallesi Aydıncık Baraj Göleti kenarında boş şişe toplayan bir kişi, diz ve karın bölgesi arasından kesilmiş vücut parçaları buldu. Birgün sonra da Aydıncık Baraj Göleti'nin yüzeyinde cesedin karın bölgesi ile boyun arasında kalan vücut kısmı bulundu. Tüm vücut parçaları DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.<br>VETERİNER İKİNCİ SORGUSUNDA İFADE DEĞİŞTİRMİŞTİ<br>Veteriner hekim Mehmet Tahta'nın İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ilk ifadesinde "Özcan Eren, dükkanıma gelip oturdu. Onun dışında bir yere gitmedik" dediği, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki ikinci ifadesinde ise farklı anlatımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Tahta'nın ikinci sorgusunda Eren'in otomobilinde olduğunu gösteren görüntülerinin gösterilmesi üzerine "Dükkanımda sadece oturmadı, rahatsızlanan bazı hayvanlara bakmak için birlikte kırsal mahallelere gittik. MOBESE kameralarındaki görüntüler bunlar olabilir. İlk olarak Ilgındere Mahallesi'ne ardından Yağcıllı Mahallesi'ne gittik. Yağcıllı Mahallesi'ndeki hayvan doğumunda yanımdaydı. Sonra götürüp, Bayat Mahallesi'ne bıraktım. Ondan sonra da görmedim" dediği öğrenildi.<br>CİNAYETİ İTİRAF ETTİ<br>Veteriner Hekim Mehmet Tahta'nın bugün saat 15.30'da cezaevi savcılığına dilekçe vererek ifade vereceğini belirtmesi üzerine, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'na SEGBİS yöntemiyle bağlandı. Tahta ifadesinde, "Cinayeti tek başıma işledim. Kimseden yardım almadım. Veteriner Hekimlik ofisimin depo kısmında kendisiyle tartıştık. Bana küfür etti. Ben de öldürdüm. Sonra da parçalara ayırarak farklı farklı bölgelere bıraktım" dediği öğrenildi.<br>KEŞİF YAPTIRILDI<br>Cinayet zanlısı Mehmet Tahta cezaevinden alınarak, yoğun güvenlik önlemi, altında cinayeti işlediği yere götürüldü. Daha sonra ceset parçalarının bulunduğu baraj göletlerinde de keşif yaptırılan Tahta, yeniden tutuklu bulunduğu cezaevine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Soma Cemil SEVAL<br>2020-06-23 20:48:29<br>

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