İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, sürücüler yaralandı

Manisa’nın Kula ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Seyitali Mahallesi Şehitler Caddesi ile Gülmezlerin Halilağa Sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülmezlerin Halilağa Sokak üzerinde seyir halinde olan Aydın K. (36) idaresindeki 64 NF 088 plakalı otomobil, Orhan Acar Kavşağı’ndan Şehitler Caddesi’ne giren Kamil Ö. (41) idaresindeki 45 K 3887 plakalı otomobille iki caddenin kesiştiği noktada kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki aracın sürücüsü de yaralanırken, her iki otomobil de kaldırıma çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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