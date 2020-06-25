Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serada üzüm yetiştirdiler, sezondan önce hasat edildi Ürünün piyasada olmadığı dönemlerde piyasaya üzüm arz edilecek çalışma Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal: “Kapalı sistem sera içerisinde topraksız tarımda hem yılda bir kez hasat hem de aynı bitkiden yılda iki kez hasadı amaçladık” Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk: “Manisa 600 milyon dolarlık kuru ve yaş üzüm ihracat rakamıyla da üzümün ihracatının önemli bir merkezi”

İHA

Serada üzüm yetiştirdiler, sezondan önce hasat edildi Ürünün piyasada olmadığı dönemlerde piyasaya üzüm arz edilecek çalışma Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal: “Kapalı sistem sera içerisinde topraksız tarımda hem yılda bir kez hasat hem de aynı bitkiden yılda iki kez hasadı amaçladık” Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk: “Manisa 600 milyon dolarlık kuru ve yaş üzüm ihracat rakamıyla da üzümün ihracatının önemli bir merkezi”

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından yaklaşık 2 yıl önce başlanan serada topraksız üzüm yetiştiriciliği projesinde bu yıl da hasat yapıldı. Aynı bitkiden haziran ve kasım ayları olmak üzere yılda iki defa ürün alınan projeyle, piyasada üzümün bulunmadığı dönemlerde piyasa üzüm arz edilebilecek.
Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve ismini üreticilerin belirlediği Spil Karası üzüm çeşidi, aynı zamanda sera ortamında topraksız olarak da yetiştirildi. 2 yıl önce başlanana serada topraksız üzüm yetiştiriciliği araştırma projesinde bu yıl da hasat yapıldı. Erkenci bir tür olan Spil Karası üzüm çeşidinin serada topraksız ortamda yetiştirilmesiyle aynı bitkiden yılda 2 kez ürün alınabiliyor. Piyasada üzümün bulunmadığı haziran ve kasım aylarında yapılan üzüm hasadıyla piyasaya üzüm arz edilmesi hedefleniyor.
Serada topraksız üzüm hasadına katılan Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, çok önemli bir çalışmaya imza atıldığını belirterek, “Bugün Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünde yürütülen serada, topraksız tarımda üzüm hasadını gerçekleştirdik. Bağcılık Araştırma Enstitüsünün geliştirdiği Spil Karası çeşidinin hasadını yaptık. Çok değerli bir çalışma olmuş. Manisa tabi üzümün başkenti. Çekirdeksiz Sultani üzüm Manisa’ya tescilli bir üzüm çeşidi ve dünya sofralarında özellikle kuru üzüm olarak kabul görmüş beğenilen ve aranılan bir çeşit” dedi.
Manisa’dan 600 milyon dolarlık kuru ve yaş üzüm ihracatı olduğuna dikkat çeken Öztürk, “Manisa 600 milyon dolarlık kuru ve yaş üzüm ihracat rakamıyla da üzümün ihracatının önemli bir merkezi. Ülkemize döviz girdisi anlamında çok önemli bir katkı sağlayan üründen bahsediyoruz. Manisa’da üzüm ile ilgili tüm çalışmalar anlam buluyor” ifadelerini kullandı.

“Ürünün piyasada olmadığı dönemlerde piyasa üzüm arz edebildik”
Piyasada üzümün olmadığı dönemlerde erkenci hasatla beraber piyasaya üzüm arz ettiklerini belirten Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, “Spil Karası üzüm çeşidi Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından mezleme ıslahı yoluyla tescillenmiş erkenci bir üzüm çeşidi. Ülkemizde ticari olarak yetiştirilen en erkenci üzüm çeşidine alternatif olarak geliştirdiğimiz bir çeşit. Hem sofralık kalitesi bizim koşullarımıza daha uygun hem de biraz daha erkenci bir çeşidimiz. Bizim amaçlarımızdan birisi de üretim sezonunu açmak. O yüzden erkencilik bizim için önemli kriterlerden birisi. Yürüttüğümüz çalışmanın bu yıl 2. yılı. Kapalı sistem sera içerisinde topraksız tarımda hem yılda bir kez hasat hem de aynı bitkiden yılda iki kez hasadı amaçladık. Geçen yıl ilk verimine göre açıktaki araziye göre avantajlı bir pozisyonda gerçekleştirdik. Hem toplam verim açısından hem de ürünün piyasada olmadığı dönemlerde, erken dönemlerde ve geç dönemlerinde piyasa üzüm arz edebildik. Bu yönleriyle proje şu anda öne çıkıyor. Projemizin henüz 2. yılı olduğu için nihai sonuç için konuşmak biraz erken. Ancak ilk verilerimize göre şu anda piyasada ürün yokken biz piyasaya üzüm arz edebiliyoruz. Yaklaşık 1 aylık bir erkencilik söz konusu” dedi.
Spil Karası üzüm çeşidinin ismini anket yoluyla üreticiler tarafından belirlendiğini belirten Ünal, “5 üzüm çeşidi tescilledik. Bugün hasadını yaptığımız Spil Karası da bunlardan birisi. Hatta ismini de üreticilerimize anket yoluyla sormuştuk. Son olarak ise orta mevsim uluslararası piyasaya daha uygun daha iri tane yapısına sahip sofralık özellikleriyle öne çıkan üzüm çeşitleri geliştirmekti. Bu yönüyle iki çeşidimizi tescilledik. Bunlarda herhangi bir yetiştiricilik uygulaması yapmadan tane ağırlığı 1213 gramlara varabilen gösterişli çeşitler. İnşallah önümüzdeki günlerde bunları üreticilerimize sunacağız” diye konuştu.
Bu yıl haziran ayında hasat edilen serada topraksız üzümden kasım ayında da hasat yapılması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evinin deposuna kaçak akaryakıt istasyonu kuran şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Evinin deposuna kaçak akaryakıt istasyonu kuran şahıs ...
Manisa FK, günü çift antrenmanla tamamladı
YEREL HABERLER Manisa FK, günü çift antrenmanla tamamladı
Manisa'nın o ilçesinde Covid-19 hastası kalmadı Manisa'nın Selendi ilçesinde korona virüs vakasının kalmadığı bildirildi
YEREL HABERLER Manisa'nın o ilçesinde Covid-19 hastası ...
Şarkıcı Alişan, eşi, oğlu ve bakıcının bulunduğu ciple kaza yaptı (2)
YEREL HABERLER Şarkıcı Alişan, eşi, oğlu ve bakıcının bulunduğu ...
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, sürücüler yaralandı
YEREL HABERLER İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, sürücüler ...
Kaza yapan şarkıcı Alişan, ailesiyle birlikte hastaneden taburcu oldu Hastane çıkışında gazetecilere konuşan Alişan duygu dolu anlar yaşadı Şarkıcı Alişan: “Arabanın haline baktım o arabadan sağ çıkmamız Allah’ın bir takdiri”
YEREL HABERLER Kaza yapan şarkıcı Alişan, ailesiyle birlikte ...
Sel felaketinde korku dolu anlar kameraya yansıdı Sel sularına kapılan yaşlı adamı çevredekiler kurtardı Manisa’daki sel felaketinde yeni görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Sel felaketinde korku dolu anlar kameraya yansıdı Sel ...
Evinin deposunu akaryakıt istasyonuna çevirmiş Manisa'nın Demirci ilçesinde bir kişinin evinin deposuna kurduğu pompa düzeneğiyle dışarıya mazot ve benzin satışı yaptığı tespit edildi
YEREL HABERLER Evinin deposunu akaryakıt istasyonuna ...
Kaza yapan Alişan, ailesiyle birlikte hastaneye gitti
YEREL HABERLER Kaza yapan Alişan, ailesiyle birlikte hastaneye gitti
Şarkıcı Alişan, eşi, oğlu ve bakıcının bulunduğu ciple kaza yaptı
YEREL HABERLER Şarkıcı Alişan, eşi, oğlu ve bakıcının bulunduğu ...
Ünlü şarkıcı Alişan ve ailesi ölümden döndü Manisa’da kaza yapan Alişan ve ailesi kazadan yara almadan kurtulurken, arabadaki bakıcı hafif yaralandı
YEREL HABERLER Ünlü şarkıcı Alişan ve ailesi ölümden döndü Manisa’da ...
Yanlış yerde inince araç bekleyen engelli ve ailesine polis yardım etti
YEREL HABERLER Yanlış yerde inince araç bekleyen engelli ve ailesine ...
Sel felaketinin yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Sel felaketinin yaraları sarılıyor
Turgutlu Belediyesinden Koşukırı Mevkisinde yoğun mesai
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinden Koşukırı Mevkisinde yoğun ...
Ünlü şarkıcı Alişan bugün öğleden sonra ailesiyle birlikte şahsi otomobile İstanbul’dan İzmir’e giderken kaza geçirdi. Kaza İstanbul-İzmir otobanının Manisa Saruhanlı ilçesi yakınlarında yaşandı. Kazada ünlü şarkıcı Alişan ve araçta bulunan eşi Buse Varol ile 2 yaşındaki oğlu Burak yara almadan kurtuldu. Araçta bulunan yabancı uyruklu çocuk bakıcısı ise hafif yaralı olarak Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
YEREL HABERLER Ünlü şarkıcı Alişan bugün öğleden sonra ailesiyle ...
Yunusemreli basketbolcular basketbolun tecrübeli isimleriyle buluştu
YEREL HABERLER Yunusemreli basketbolcular basketbolun tecrübeli ...
Akhisarspor lige odaklanacak
YEREL HABERLER Akhisarspor lige odaklanacak
Akhisar'da Özhan Çıvgın ayrıldı
YEREL HABERLER Akhisar'da Özhan Çıvgın ayrıldı
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yeni binasına kavuşuyor
YEREL HABERLER Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yeni binasına ...
Gördes’te virüsle ve haşereyle mücadele
YEREL HABERLER Gördes’te virüsle ve haşereyle mücadele
Yunusemre’de konteynerler dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Yunusemre’de konteynerler dezenfekte ediliyor
Salihli Belediyesi’nden mevsimlik tarım işçilerine yardım eli
YEREL HABERLER Salihli Belediyesi’nden mevsimlik tarım işçilerine ...
Cansuyu gönüllere dokundu
YEREL HABERLER Cansuyu gönüllere dokundu
Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdüründen örnek davranış
YEREL HABERLER Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdüründen örnek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X