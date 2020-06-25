Manisa FK'da yüksek tempo

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Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa FK'da, Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen sabah antrenmanı ısınma hareketleri ve 5’e 2 oyunla başladı. Aerobik koşunun ardından antrenman dar alanda oynanan üç kaleli oyunla sona erdi.

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