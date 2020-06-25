Manisa Büyükşehir Belediyesinden sıfır atık duyarlılığı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden sıfır atık duyarlılığı

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıda temasını sıfır karbon salınımının oluşturduğu 1622 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası'na yönelik ön çalışma toplantısı yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden sıfır atık duyarlılığı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıda temasını sıfır karbon salınımının oluşturduğu 1622 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası’na yönelik ön çalışma toplantısı yapıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaptığı hizmetlerini sürdürürken aynı zamanda da çevre sağlığını ön planda tutmaya özen gösteriyor. Sağlıklı bir gelecek, sağlıklı bir çevre için yapılan çalışmaların yanında çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla da çeşitli etkinlikleri hayata geçiriyor. Bu yılın temasını oluşturan 1622 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım başkanlığında bir toplantı yapıldı. Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Gökhan Kiriş katıldı.

50 belediye ile toplantı yapıldı
Toplantıda sağlıklı bir çevre için sıfır karbon salınımına dikkat çekilirken, hafta kapsamında yapılacak olan sıfır karbon salınımlı hareketlilik üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, geçtiğimiz hafta Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte Avrupa Hareketlilik Haftası’yla ilgili olarak telekonferans gerçekleştirdiğini belirterek, Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, ilgili genel müdürler ve 50’ye yakın belediyenin katılımı ile toplantı yapıldığını söyledi.

“Karbon salınımını azaltmak hedefimizde”
Manisa Büyükşehir Belediyesi adına toplantıya kendisinin katıldığını söyleyen Yıldırım, “Avrupa Hareketlilik Haftası ile ilgili bir çalışma oluşturmuştuk. Bu çalışma içinde belirli konu başlıkları vardı. Bunlardan birisi sıfır emisyon kavramı. İkincisi ise bisiklet yollarının yaygınlaştırılması. Bununla ilgili de özellikle Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na ve İmar Dairesi Başkanlığı’na, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bisiklet yolları ile ilgili talimat verdi. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Birim Başkanı da toplantıda yer alıyordu. Cumhurbaşkanlığı olarak bunu destekleyeceğini beyan etti. Daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanımız da telekonferansta konuşmaya katıldı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına da bununla ilgili çalışmalar yapalım dedikten sonra bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak sıfır emisyon kavramını yaptığımız katı atık bertaraf tesisi ile atık su arıtma tesislerimizle, trenle çöp taşıma projemiz ile belki bu fark edilmez ama gürültü emen asfaltlarımızla, 27 kilometresi şu an yapılan ve toplamda 80 bin metre hedeflenen bisiklet yolu ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan kültürel etkinlikler ile araçsız gün ve hafta etkinlikleri ile sahip olduğumuz Avrupa’nın en büyük elektrikli otobüs filosu ile belediyemizin temel ilkesi olarak hedefimize karbon salınımının düşüşünü almış durumdayız. Elektrikli otobüs filosu sıfır karbon, sıfır emisyon ve sera gazındaki azalma demektir bu. Umarım bu toplantı verimli geçer, ülkemize ve Manisa’mıza hayırlı olur. Avrupa Hareketlilik Haftası’nda bir takım etkinlikler olacak. Bu etkinliklerde de iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MASKİ’den su faturalarıyla ilgili yeni açıklama MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran: “Temmuz ayında artık gerçek anlamda faturalarınız ortaya çıkacak” “Asla kimsenin gidip suyunu kesmedik, kimseyi icraya vermedik. İcradaki davalarımızın hepsini dondurduk. İcradan kesmiş olduğumuz sular vardı. Bunların hepsini gidip açtık ve bilgilendirdik”
YEREL HABERLER MASKİ’den su faturalarıyla ilgili yeni açıklama MASKİ ...
Yunusemre Belediyesporlu judocular ilk idmanını yaptı
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesporlu judocular ilk idmanını yaptı
Kasten öldürme şüphelisi parkta yakalandı
YEREL HABERLER Kasten öldürme şüphelisi parkta yakalandı
Manisa Büyükşehir Belediyesi 'Yaşama Değer Katanlar' finalinde
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesi 'Yaşama Değer Katanlar' ...
Ormanlık alanda kurutulmaya bırakılan kenevirler bulundu
YEREL HABERLER Ormanlık alanda kurutulmaya bırakılan kenevirler ...
Manisa’da 2 yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa’da 2 yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu ...
Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Manisa FK'da yüksek tempo
YEREL HABERLER Manisa FK'da yüksek tempo
Manisaspor'dan Başkent ziyareti
YEREL HABERLER Manisaspor'dan Başkent ziyareti
Selde sürüklenen yaşlı adam o anları anlattı Eşini kurtarmak için sel sularıyla boğuştu Sel sularına kapılan Cemalettin Gürgönül: "Ben kendimi bilmiyorum. Hastanede gözlerimi açtım"
YEREL HABERLER Selde sürüklenen yaşlı adam o anları anlattı Eşini ...
Manisasporlu yöneticiler Ankara'da temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Manisasporlu yöneticiler Ankara'da temaslarda bulundu
Sulama kanalı dubasında erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Sulama kanalı dubasında erkek cesedi bulundu
Genç çiftin nikahını Başkan Akyol kıydı
YEREL HABERLER Genç çiftin nikahını Başkan Akyol kıydı
Selde 50 metre sürüklendi, 'Rabbim bir daha yaşatmasın' dedi
YEREL HABERLER Selde 50 metre sürüklendi, 'Rabbim bir daha ...
(Özel) Manisa’da 800 yıllık tarihi kale yıllara meydan okuyor Türk akınlarına karşı yapıldı, şimdilerde bakımsızlıkla boğuşuyor Tarihi kale ilgisizlikten yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
YEREL HABERLER (Özel) Manisa’da 800 yıllık tarihi kale yıllara ...
Serada üzüm yetiştirdiler, sezondan önce hasat edildi Ürünün piyasada olmadığı dönemlerde piyasaya üzüm arz edilecek çalışma Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal: “Kapalı sistem sera içerisinde topraksız tarımda hem yılda bir kez hasat hem de aynı bitkiden yılda iki kez hasadı amaçladık” Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk: “Manisa 600 milyon dolarlık kuru ve yaş üzüm ihracat rakamıyla da üzümün ihracatının önemli bir merkezi”
YEREL HABERLER Serada üzüm yetiştirdiler, sezondan önce hasat ...
Evinin deposuna kaçak akaryakıt istasyonu kuran şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Evinin deposuna kaçak akaryakıt istasyonu kuran şahıs ...
Manisa FK, günü çift antrenmanla tamamladı
YEREL HABERLER Manisa FK, günü çift antrenmanla tamamladı
Manisa'nın o ilçesinde Covid-19 hastası kalmadı Manisa'nın Selendi ilçesinde korona virüs vakasının kalmadığı bildirildi
YEREL HABERLER Manisa'nın o ilçesinde Covid-19 hastası ...
Şarkıcı Alişan, eşi, oğlu ve bakıcının bulunduğu ciple kaza yaptı (2)
YEREL HABERLER Şarkıcı Alişan, eşi, oğlu ve bakıcının bulunduğu ...
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, sürücüler yaralandı
YEREL HABERLER İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, sürücüler ...
Kaza yapan şarkıcı Alişan, ailesiyle birlikte hastaneden taburcu oldu Hastane çıkışında gazetecilere konuşan Alişan duygu dolu anlar yaşadı Şarkıcı Alişan: “Arabanın haline baktım o arabadan sağ çıkmamız Allah’ın bir takdiri”
YEREL HABERLER Kaza yapan şarkıcı Alişan, ailesiyle birlikte ...
Sel felaketinde korku dolu anlar kameraya yansıdı Sel sularına kapılan yaşlı adamı çevredekiler kurtardı Manisa’daki sel felaketinde yeni görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Sel felaketinde korku dolu anlar kameraya yansıdı Sel ...
Evinin deposunu akaryakıt istasyonuna çevirmiş Manisa'nın Demirci ilçesinde bir kişinin evinin deposuna kurduğu pompa düzeneğiyle dışarıya mazot ve benzin satışı yaptığı tespit edildi
YEREL HABERLER Evinin deposunu akaryakıt istasyonuna ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X