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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akhisar’da okullar YKS öncesi dezenfekte edildi

İHA

Akhisar Belediyesi, 2728 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ilçedeki okulları dezenfekte etti.

Akhisar’da okullar YKS öncesi dezenfekte edildi

Akhisar Belediyesi, 2728 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ilçedeki okulları dezenfekte etti.
Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kent genelinde korona virüse karşı mücadele etmeye devam ettiklerini vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu: “Öncelikle sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. 2728 Haziran’da gerçekleşecek sınav öncesinde, gençlerimizin sağlıklı bir ortamda sınava girebilmeleri için ilçemizdeki tüm sınav merkezlerini özenle dezenfekte ettik. Tüm gençlerimize tekrardan başarılar dilerim. Kalbimiz sizinle. Unutmayın, sınav sonucu ne olursa olsun sizler bizim için çok değerlisiniz”

Tüm sınav merkezkeri Dezenfekte edildi
Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen LGS öncesinde de okullarda dezenfekte çalışması yapan Akhisar Belediyesi ekipleri, bu kez de YKS öncesinde de tüm sınav merkezlerini dezenfekte etti. Okulların giriş kapısından çocukların elle dokunabilecekleri kapı kollarını ve çerçeveleri, merdivenleri ve korkuluklarını, sınıfları, sıraları, öğretmenlerin masalarını, pencere kollarını ve lavaboları dikkatli bir şekilde virüs ve mikroorganizmalardan arındırıldığı ifade eden belediye yetkilileri, okulların, sınava girecek öğrenciler için hazır hale getirildiğini belirtti.

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