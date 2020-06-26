Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem

<br>MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa'nın yanı sıra İzmir ve çevre illerden de hissedilen depremin can kaybı ve hasara yol açıp açmadığı araştırılıyor.<br>Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Manisa'nın Saruhanlı ilçesinin kırsal Kumkuyucak Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 10.21'de meydana geldi. Yerin 9.29 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Sarsıntıyla birlikte vatandaşlar, Manisa ve çevre illerde vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. <br>Depremin hasar ve can kaybına neden olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)<br>2020-06-26 10:40:23<br>
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