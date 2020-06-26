Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem (2)

<br>BAKAN SOYLU: ŞU ANA KADAR HASAR İHBARI GELMEDİ<br>İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Manisa Saruhanlı'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Manisa Saruhanlı, büyüklüğü 5.5 olan depremde Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir. Kırsal taramalar devam etmektedir. Manisa Valiliğimiz ve AFAD kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir. Geçmiş olsun" dedi. DHA-Genel Türkiye-Manisa <br>2020-06-26 10:47:43<br>

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