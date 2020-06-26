Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem (3)

<br>KANDİLLİ 5.1 OLARAK AÇIKLADI<br>Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Manisa´daki depremin büyüklüğünü 5.1, merkez üssünü ise Akhisar ilçesine bağlı Sazoba Mahallesi olarak açıkladı.<br>BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ<br>Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem, Manisa'nın yanı sıra İzmir, Aydın, Kütahya Uşak, Balıkesir ve Çanakkale'de de hissedildi. Depremin merkez üssüne yakın bölgelerde, araştırmaların sürdüğü bildirildi.<br>ARTÇILAR DEVAM EDİYOR<br>Bu depremin ardından bölgede büyüklükleri 2.4 ile 3.6 olan 5 deprem daha oldu. Depremin merkez üsleri Saruhanlı ve Akhisar olarak açıklandı.<br>22 OCAK'TA 5.4 İLE SALLANMIŞTI<br>Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremde 5 metruk bina yıkılmış, bazı binalarda çatlaklar oluşmuş, 3'ü yüksek yerden atlayan, 1 panik atak geçiren 4 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Bu depremin ardından da bölgede çok sayıda deprem olmuştu. DHA-Genel Türkiye-Manisa MANİSA (DHA)<br>2020-06-26 11:03:07<br>

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