Manisa Futbol Kulübü karara saygılı

<br>MANİSA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Manisa Futbol Kulübü'nün başkanı Mevlüt Aktan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'deki maçların 18 Temmuz'da yeniden başlaması kararına saygı duyduklarını söyledi. Başkan Mevlüt Aktan, "Bu sürecin buraya kadar gelmemesi lazımdı. 18 Temmuz bütün takımlar için sıkıntılı bir tarih. Ama en adaletli yol oynamak. Çıkıp aslanlar gibi oynayacağız ve 1'inci Lig'e çıkacağız" dedi.<br>Ligde 2'nci sırada olduklarını ve Play-Off'u garantilediklerini hatırlatan Mevlüt Aktan, "Bizi çok bağlayan bir durum yok. Bazı başkanlarımız oynanmaması için talepte bulunmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karara saygılıyız. Maçların oynanması herkese hayırlı olur umarım. Biz hazırız. Sürecin sonu umarım bizim için iyi olur. Ligin oynanmasını adaletli buluyorum" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)<br>2020-06-26 11:44:17<br>

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