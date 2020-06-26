Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem (4)

<br>VALİLİK: ŞU ANA KADAR ULAŞAN BİR HASAR BİLGİSİ YOK<br>Manisa Valiliği'nden, Soruhanlı'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapıldı. Valiliğe, şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisinin ulaşmadığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:<br>"26.06.2020 tarihinde saat 10:21 de merkez üssü İlimiz Saruhanlı İlçesi Kumkuyucak Mahallesi olan 5,5 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Depremle ilgili Valiliğimize intikal eden herhangi bir hasar bulunmamakla birlikte, hasara yönelik tarama çalışmaları devam etmektedir. <br>Kamuoyuna saygıyla duyurulur."<br>3 EVDE ÇATLAK OLUŞTU<br>Depremin merkez üssüne yakın Kumkuyucak Mahallesi'nde vatandaşlar büyük korku yaşadı. Kumkuyucak Mahallesi Muhtarı Nuri Karacaoğlu, "Şu anda eski 3 evin duvarlarında çatlak var. Can kaybı yok. Vatandaşlar korkudan dışarı çıktı. Tedirginlik sürüyor" dedi.<br>DEPREM SIRASINDAKİ PANİK KAMERADA <br>Bu arada deprem sırasında vatandaşların yaşadığı panik, kameralara yansıdı. Saruhanlı ilçesinde Hükümet Caddesi'ndeki bir lokantanın sahibi ve 1'i çocuk 4 müşterisi, sarsıntıyla yerlerinden fırlayarak kendilerini dışarı attı. O anlar lokantanın güvenlik kameralarına yansıdı. Lokantanın işletmecisi Zafer kaya (37), "Müşterilerle konuşurken, birden sallanmaya başladık. Sarsıntı artınca elimizde ne varsa atıp, dışarı kaçtık. Çok şükür canımıza bir şey olmadı" dedi.<br>Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir tuhafiye dükkanının vitrini, yaklaşık 10-15 saniye sallandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.<br>Akhisar'da ise deprem anı, bir fotoğraf stüdyosunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yerlerinde bulunanlar korkuyla sokağa çıkıyor.<br>İZMİR´DE DE PANİĞE NEDEN OLDU<br>Deprem, İzmir´de de korkulu anlara neden oldu. Sarsıntıyla birlikte İzmir'deki vatandaşlar evlerden ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi´ndeki esnaf da depremi hissedince büyük panik yaşadı. Vatandaşlardan Ali Yoktan, "Depremi o kadar şiddetli hissettim ki gözlerim arkama geldi sanki. Bu kadar şiddetli bir depremi uzun zamandır ilk kez yaşadım. Böyle bir şey yaşadık. Allah´a şükür ki insanlara bir şey olmadı. Sokakta bir panik havası vardı. Bütün herkes apartmanlardan indi. Bu korku, Allah´ın korkusu insanları bir yere topladı. Herkese geçmiş olsun" diye konuştu.<br>Çay ocağı işletmecilerinden Deniz İçerlioğlu ise, "Deprem sırasında dükkanın önünde oturuyordum. Bir anda sallandık. Esnafın birçoğu dışarı çıktı. Hepimiz sokağa toplandık. Daha önce de ufak ufak depremler yaşamıştık ama diğerleri daha küçüktü. Belirli aralıklarla Manisa´da da İzmir'de de depremler oluyordu. Bu depremde baya sallandım. Başımız döndü" şeklinde konuştu.<br>'RAFLARDAKİ ÜRÜNLER DÖKÜLDÜ'<br>Aydın'ın Nazilli ilçesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir elektrikçi dükkanında tavanda asılı olan avizeler depremin etkisiyle, sallanıp, birbirine çarptı. Raflardan bazı ürünler dökülürken, birkaç ampul kırıldı. Elektrikçi dükkanının sahibi Adem Aras, "Deprem sırasında iş yerindeydim. Oturduğum tekerlekli koltuk bir anda kaydı. Daha sonra tavanda teşhir amaçlı astığımız avizeler sallanıp, birbirine çarpmaya başladı. Raflardaki ürünlerden bazıları döküldü. Panikle dışarı çıkıp, canımı kurtardım. Dükkanda o anlarda müşteri yoktu. Çok kuvvetli bir sarsıntı olduğu için ilk anda merkez üssünün Aydın olduğunu düşündüm" dedi.<br>21 ARTÇI SARSINTI<br>Depremin olduğu saat 10.21'den 11.50'ye kadar geçen sürede bölgede büyüklükleri 1 ile 3.6 arasında değişen 21 artçı sarsıntı kaydedildi. <br>Oğuzhan KÖKÇÜOĞLUSerkan ÖZDEMİRNevra UÇKAÇMurat GÜRKANDoğan ÇİZMECİ/MANİSA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Oğuzhan KÖKÇÜOĞLUSerkan ÖZDEMİRNevra UÇKAÇMurat GÜRKANDoğan ÇİZMECİ <br>2020-06-26 12:12:29<br>

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