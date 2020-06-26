Baba oğul vuruldu, baba ağır yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde baba oğul, bir şahıs tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Olayda baba ve oğul yaralanırken, babanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Çampınar Mahallesinde meydana gelen olayda S.K.(18) ile babası N.K.(51), S.T. (55) ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma sonrası S.T.(55), yanındaki tüfekle S.K. ile babası N.K.'yi vurdu. S.T. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerine gelen ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan baba N.K.'nın durumunun ağır olduğu ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Olayın meydana geldiği bölgede jandarma ekipleri incelemelerde bulunurken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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