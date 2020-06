Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem (5)

<br>VALİ: DEPREM, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEMEDİ<br>Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri olan Saruhanlı ilçesinin kırsal Kumkuyucak Mahallesi'ne geldi. Karadeniz, görevlilerden bilgi aldıktan sonra hafif hasarlı bir evde incelemelerde bulundu. Depremde orta veya ağır hasarlı yapı bulunmadığını belirten Karadeniz, "Kumkuyucak'ta, deprem sebebiyle orta ve hasarlı yapı yok gibi görünüyor. Bazı binalarda az hasarlı ihbarlar yapılmış durumda. Bununla ilgili Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz hasar tespitlerine başladılar. Tahmin ediyorum ki yarına kadar çalışmalar tamamlanmış olacak. Çok az sayıda evimizde hafif düzeyde hasar var. Diğer ilçelerimizden de gelen ihbarlar var. Onlarla ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Ancak başka ilçelerden gelen ihbarlar da hafif hasarlı binalarla ilgili. Sadece Akhisar'ın Sazova Mahallesi'nde daha önceki depremlerde hasar gördüğü için boşaltılan bir evin çatısının çöktüğü binası var. Bu depremin ilimizde hayatı olumsuz etkileyecek herhangi bir sonucu olmamıştır. Herhangi bir can kaybımız veya yaralımız yok" dedi.<br>DEPREM UZMANINDAN AÇIKLAMA<br>Depremle ilgili değerlendirme yapan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise, "Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde deprem oluyor. En son 2019 yılının sonundan itibaren başlayan geçen aya kadar devam eden Akhisar çevresindeki depremler var. 6 bine yakın deprem oldu. Ciddi bir enerji boşalımı gerçekleşti. O enerjinin güneydoğuya transfer olduğunu görüyoruz. Şu anki deprem, Akhisar depremlerinden bağımsız bir deprem. Daha güneydeki faylarda gerçekleşen bir deprem" diye konuştu.<br>'DEPREM FIRTINASI BEKLENEBİLİR'<br>Bölgenin özelliğinden bahseden Prof. Dr. Sözbilir, "Akhisar depremlerinden bildiğimiz kadarıyla bu şekilde bir deprem gerçekleştiğinde sonrasında deprem fırtınasına dönüşüyor. Çünkü o bölgede birden fazla fay birbiriyle bağlantılı şekilde. Dolayısıyla deprem fırtınası o bölgede beklenebilir şu anda. Depremden sonra bölgede artçılar oluşmaya başladı" dedi.<br>Bölgede geçmişte 7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu belirten Sözbilir, "Jeolojide geçmişte olmuşsa gelecekte olur' felsefesi vardır. Bu faylar 7 büyüklüğünde depremler yaratabilirler. Ama şu an 5.5 ile bir fayın önemli bir kesimi kırılmış oldu. Ana şok olarak değerlendirebiliriz bunu" dedi.<br>Deprem sonrası kıyı şeridinde tsunami tehlikesi yaşanır mı yönündeki soruyu Prof. Dr. Sözbilir, "Tsunami yaratacak faylar daha güneyde. Afrika levası ile Türkiye levasının sınırını oluşturan çok büyük bir fay zonu var. Arnavutluk'tan başlıyor, Girit'ten geçiyor, Kıbrıs ve Antakya'ya devam eden 1000 kilometrelik fay zonları var orda. Denizin altında. Onlar daha büyük deprem üretebilir. 7-8 depremler üretebilir. O bölgede 7'yi geçtiği zaman 7.5 olduğunda güney ve güneybatı illerimiz tsunami tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Tabi şu an öyle bir deprem olacak anlamında söylemiyorum" şeklinde konuştu.<br>HASAR GÖREN CAMİ İBADETE KAPATILDI<br>Depremde Akhisar ilçesine bağlı Akselendi Mahallesi'ndeki Çarşı Camii hasar gördü. Cami, depremde meydana gelen çatlaklar nedeniyle ibadete kapatıldı. Camide Cuma Namazı hazırlıklarını yaptıklarını belirten bir vatandaş, depremin çok şiddetli hissedildiğini ve deprem sonrası hem camide hem de minarede çatlaklar meydana geldiğini söyledi. Ekipler tarafından şeritle ibadete kapatılan camide, daha detaylı çalışma yapılması bekleniyor.<br>Beyoba Mahallesi'nde ise, bazı evlerde ve duvarlarda derin çatlaklar ve yıkımlar olduğu tespit edildi. Beyoba Mahallesi'nde hasar gören eski bir evde incelemede bulunan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ev sahiplerinden bilgi aldı. Ekiplerle birlikte mahalleleri dolaşan Dutlulu, "Bölgede incelemelerimiz devam ediyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Hepimiz çok korktuk çok endişelendik" dedi.<br>MANİSA BÜYÜKŞEHİR DEPREM BÖLGESİNDE<br>Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, merkez üssü Saruhanlı ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki deprem bölgesine yaklaşık 15 kişilik öncü ekip çıkartarak ilk kontrollerini gerçekleştirdi. Ufak çaplı maddi hasarların bulunduğu mahallelerde herhangi bir can kaybının olmaması sevindirici oldu. Saruhanlı ilçesi Kumkuyucak Mahallesi ve Gölmarmara ilçesi Tiyenli Mahallesi'nde vatandaşlarla görüşen itfaiye ekipleri. yaptıkları genel kontrol sonrasında bir süre vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu.<br>Tolga TAHÇIAhmet Turhan ALTAYSelçuk AKBAŞSerkan ÖZDEMİR / MANİSA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Saruhanlı Tolga TAHÇIAhmet Turhan ALTAYSelçuk AKBAŞSerkan ÖZDEMİR <br>2020-06-26 14:18:59<br>

