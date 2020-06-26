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Manisa Valisi Karadeniz depremin merkez üssünde incelemelerde bulundu Vali Yaşar Karadeniz: “Bu depremin ilimizde hayatı olumsuz etkileyecek herhangi bir sonucu olmamıştır.”

İHA

– Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Saruhanlı ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kumkuyucak Mahallesinde incelemelerde bulundu.

Manisa Valisi Karadeniz depremin merkez üssünde incelemelerde bulundu Vali Yaşar Karadeniz: “Bu depremin ilimizde hayatı olumsuz etkileyecek herhangi bir sonucu olmamıştır.”

– Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Saruhanlı ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kumkuyucak Mahallesinde incelemelerde bulundu.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, depremin merkez üssü Kumkuyucak Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sundu. Ufak çaplı hasar alan bir eve giren Vali Karadeniz, depremzede vatandaş ile sohbet etti.
İncelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Karadeniz, “Kumkuyucak Mahallesinde depremden kaynaklı orta ve ağır hasarlı bina yok gibi duruyor. Bazı binalarımızda hafif hasar ihbarları yapılmış durumda. Bunlarla ilgili Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz hasar tespitlerine başladılar. Tahmin ediyorum yarına kadar bu sonuçlar alınacak. Çok az sayıda evimizde hafif hasar var. Diğer ilçelerimizden de ihbarlar geldi. Onlarla ilgili de arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyor. Oradaki ihbarlar da buradaki gibi hafif hasarlı binalarla ilgili olduğunu biliyoruz. Sadece Akhisar’ın Sazoba Mahalles'inde daha önceki depremden hasar görüp boşaltılan bir evin çatısının çöktüğü şeklinde bir bilgi var. Orasıyla ilgili de gereken yapılacak. Bu depremin ilimizde hayatı olumsuz etkileyecek herhangi bir sonucu olmamıştır. Herhangi bir can kaybımız yok. Önemli bir yaralımız yok. Herkese geçmiş olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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