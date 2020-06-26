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2017’deki depremde kırılan camını ‘hatıra’ diye tamir ettirmiyor

İHA

– Manisa'da 5,5 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Saruhanlı ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Bülent Dönmez, 2017 yılında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde hasar alan evinin kırılan camını 'deprem hatırası' diye 3 yıldır tamir ettirmiyor.

2017’deki depremde kırılan camını ‘hatıra’ diye tamir ettirmiyor

– Manisa'da 5,5 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Saruhanlı ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Bülent Dönmez, 2017 yılında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde hasar alan evinin kırılan camını ‘deprem hatırası’ diye 3 yıldır tamir ettirmiyor.

Bugün saat 10.21 sıralarında merkez üssü Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi'nde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi en fazla hisseden Kumkuyucak Mahallesi'nde yaşayan Bülent Dönmez, 3 yıl içerisinde iki büyük deprem yaşadığını söyledi. 2017 yılında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde hasar alan evinin kırılan camını ‘deprem hatırası’ diye 3 yıldır tamir ettirmediğini anlatan Dönmez, “Bugünkü depremi de çok güçlü hissettim. Depremi hissedince fırladım, kaçtım. Yerdeki döşeme taşları yerinden oynadı. Ağaçlar kökünden köklenmiş gibi bir duruma geldi. 2017 yılında da aynı bu şekilde deprem oldu. 2017’deki depremde evimiz hasar gördü. Vali, kaymakam, belediye başkanımız ziyaret ettiler. Daha sonra bizlere 6 ya da 7 bin liraya ödeme yapıldı. Ödemeyle evi yaptırdım ancak bugün de aynı şekilde patladı. Ayrıca kapının camı da 2017 yılında kırılmıştı. Bu camı yaptırmadım çünkü bu cam 2017 yılından kalma benim hatıram” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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